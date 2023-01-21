США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ

Кирби показал прессе спутниковые снимки за 18 ноября 2022 года, на которых зафиксировано, как пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в КНДР.
"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", – сказал он.
Военная техника и вооружение предназначено в том числе и для ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.
"Из-за наших санкций и экспортного контроля Россия ищет оружие у зарубежных стран, в том числе для ЧВК "Вагнер", – сказал представитель администрации США.
Он напомнил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок, однако официальные лица Северной Кореи отрицают это.
Кирби проинформировал, что передача оружия из КНДР является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи.
NSC Strategic Communications Coordinator John Kirby to Kirby outlines actions the U.S. is taking against North Korea and the Wagner Group, a Russian company, for their support of Russia and its invasion of Ukraine. pic.twitter.com/r1esToU5F8— CSPAN (@cspan) January 20, 2023
О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал 2 ноября. КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока, сказал он.
В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.
Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. Bloomberg отметило, что любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций.
В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.
Такой же оценки придерживается Великобритания. Глава МИД страны Джеймс Клеверли заявил, что Британия совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену" за поддержку российской агрессии против Украины.