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США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ

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Кирби показал спутниковые снимки поездов, перевозящих вооружение
Кирби показал спутниковые снимки поездов, перевозящих вооружение
Фото: ЕРА

Белый дом передал Организации Объединенных Наций документальные подтверждения того, что Северная Корея помогает России оружием. Об этом 20 января на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщило 20 января Newsweek.

Кирби показал прессе спутниковые снимки за 18 ноября 2022 года, на которых зафиксировано, как пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в КНДР.

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", – сказал он.

Военная техника и вооружение предназначено в том числе и для ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.

"Из-за наших санкций и экспортного контроля Россия ищет оружие у зарубежных стран, в том числе для ЧВК "Вагнер", – сказал представитель администрации США.

Он напомнил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок, однако официальные лица Северной Кореи отрицают это.

Кирби проинформировал, что передача оружия из КНДР является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи.

Контекст:

О том, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщал 2 ноября. КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока, сказал он.

В КНДР тогда отрицали поставки оружия России для войны в Украину.

Спутниковые снимки, сделанные в конце ноября – начале декабря, подтвердили, что Северная Корея и РФ полноценно возобновили торговлю по железной дороге. Bloomberg отметило, что любая торговля между этими странами может быть связана с нарушением международных санкций. 

В Белом доме 22 декабря заявили, что в прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования ЧВК "Вагнер". В США считают, что оружие от КНДР не изменит динамику боевых действий в Украине, но опасаются, что КНДР планирует поставить России больше вооружения.

Такой же оценки придерживается Великобритания. Глава МИД страны Джеймс Клеверли заявил, что Британия совместно с партнерами будет работать над тем, чтобы Северная Корея "заплатила высокую цену" за поддержку российской агрессии против Украины.

Теги: США, оружие, ООН, Северная Корея, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, ЧВК Вагнер
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