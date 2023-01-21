США обнародовали доказательства того, что Северная Корея поставляет оружие РФ

Кирби показал прессе спутниковые снимки за 18 ноября 2022 года, на которых зафиксировано, как пять российских железнодорожных вагонов отправились из России в КНДР.

"На следующий день Северная Корея загрузила эти железнодорожные вагоны, контейнеры, после чего поезд вернулся в Россию", – сказал он.

Военная техника и вооружение предназначено в том числе и для ЧВК "Вагнер", воюющей в Украине.

"Из-за наших санкций и экспортного контроля Россия ищет оружие у зарубежных стран, в том числе для ЧВК "Вагнер", – сказал представитель администрации США.

Он напомнил, что американская сторона уже приводила конкретные случаи таких поставок, однако официальные лица Северной Кореи отрицают это.

Кирби проинформировал, что передача оружия из КНДР является прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи.