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Глава военного комитета НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией

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Приоритетом НАТО должно быть перевооружение, заявил Бауэр
Приоритетом НАТО должно быть перевооружение, заявил Бауэр
Фото: EPA

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Об этом он сказал в интервью португальской телерадиокомпании RTP, которое вышло 28 января.

"Да, мы готовы", – ответил Бауэр на вопрос о готовности НАТО к прямому военному конфликту.

Он добавил, что приоритетом Альянса должно быть перевооружение. Глава военного комитета Альянса считает, что гражданское промышленное производство стран блока должно быть переориентировано на военную сферу. Он выступает за "военную экономику мирного времени". Бауэр также отметил, что НАТО "утратила монополию на военную инициативу".

Бауэр напомнил, что во время прошлогоднего саммита в Мадриде главы стран НАТО приняли решение разместить еще четыре боевых группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, кроме тех, которые уже были в странах Балтики и Польши.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину НАТО развернул дополнительные силы в Европе. Как сообщается на сайте Альянса, более 40 тыс. военнослужащих находятся сейчас под непосредственным командованием НАТО в восточной части Североатлантического союза. В дополнение к существующим боевым группам в Латвии, Литве, Польше и Эстонии Альянс создал еще четыре группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти восемь боевых групп располагаются вдоль всего восточного фланга НАТО, от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, уточнили в Альянсе. 

Кроме того, НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.

Теги: Россия, НАТО, война, конфликт, саммит НАТО
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