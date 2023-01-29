Глава военного комитета НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией

"Да, мы готовы", – ответил Бауэр на вопрос о готовности НАТО к прямому военному конфликту.

Он добавил, что приоритетом Альянса должно быть перевооружение. Глава военного комитета Альянса считает, что гражданское промышленное производство стран блока должно быть переориентировано на военную сферу. Он выступает за "военную экономику мирного времени". Бауэр также отметил, что НАТО "утратила монополию на военную инициативу".

Бауэр напомнил, что во время прошлогоднего саммита в Мадриде главы стран НАТО приняли решение разместить еще четыре боевых группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии, кроме тех, которые уже были в странах Балтики и Польши.