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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следующее заседание группы "Рамштайн" состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО

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В середине февраля в Брюсселе встретятся министры обороны стран НАТО
В середине февраля в Брюсселе встретятся министры обороны стран НАТО
Фото: EPA

Девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") пройдет в штаб-квартире НАТО 14 февраля. Об этом сообщается на сайте НАТО 26 января.

Как сообщает пресс-служба Альянса, 14–15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", – сказано в сообщении. 

13 февраля, накануне этих встреч, Столтенберг проведет пресс-конференцию для журналистов. Она будет транслироваться на сайте НАТО. 

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя". 

20 января 2023 года прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Там обсуждали, в частности, усиление украинской ПВО. Резников заявлял, что доволен результатами этой встречи, ВСУ получат больше оружия и боеприпасов. По его словам, некоторые пакеты военной помощи были озвучены "за закрытой дверью".

В обращении к участникам заседания президент Владимир Зеленский призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Украина также пыталась добиться решения о предоставлении западных танков. В рамках заседания "Рамштайн" это не произошло, однако 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт, а США заявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams.

Теги: США, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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