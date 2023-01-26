Следующее заседание группы "Рамштайн" состоится 14 февраля в штаб-квартире НАТО

В середине февраля в Брюсселе встретятся министры обороны стран НАТО Фото: EPA

Как сообщает пресс-служба Альянса, 14–15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Отдельное заседание контактной группы по обороне Украины, организованное США, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", – сказано в сообщении.

13 февраля, накануне этих встреч, Столтенберг проведет пресс-конференцию для журналистов. Она будет транслироваться на сайте НАТО.