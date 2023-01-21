"Серьезно развивающийся вопрос". На "Рамштайне" обсуждали усиление украинской ПВО

Украинские военные должны пройти обучение на системах ПВО Patriot "радикально быстрее", чем обычно, говорит Резников Фото: EPA

"Это серьезно развивающийся вопрос. Мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о кратких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается высоты", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что для Украины важно не потерять инициативу в войне с российским агрессором.

"Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов – своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для овладения сложными новыми техниками нужно время, но украинские военнослужащие защитники и защитницы уже продемонстрировали, что они быстро овладевают современными сложными системами, от артиллерии до бесилотников. К примеру, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее сделано", – сказал министр.

Он напомнил, что украинские военные уже находятся на территории США, где начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot.

"Они его должны завершить радикально быстрее, чем это предусмотрено традиционными стандартами, поэтому держим кулаки. Нам главное, чтобы их предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения нашествия, условно говоря, в начале весны этого года", – сказал Резников.

В Пентагоне говорили, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. Однако 17 января Резников сообщил, что американцы обязались научить украинских военных управлять ЗРК Patriot за 10 недель.