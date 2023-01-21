"Серьезно развивающийся вопрос". На "Рамштайне" обсуждали усиление украинской ПВО

"Это серьезно развивающийся вопрос. Мы говорили на "Рамштайне" не только о Patriot, но и о других системах. Речь идет о кратких, средних и дальних возможностях действия, так же это касается высоты", – заявил Резников.
Он подчеркнул, что для Украины важно не потерять инициативу в войне с российским агрессором.
"Поэтому сегодня прозвучало одно из ключевых слов – своевременность и немедленность оказания помощи. Все понимают, что для овладения сложными новыми техниками нужно время, но украинские военнослужащие защитники и защитницы уже продемонстрировали, что они быстро овладевают современными сложными системами, от артиллерии до бесилотников. К примеру, обучение на тех же Patriot будет значительно быстрее сделано", – сказал министр.
Он напомнил, что украинские военные уже находятся на территории США, где начали процесс обучения на системах противовоздушной обороны Patriot.
"Они его должны завершить радикально быстрее, чем это предусмотрено традиционными стандартами, поэтому держим кулаки. Нам главное, чтобы их предоставили на полигоны, где будут готовиться наши подразделения, и они будут готовы к сдерживанию возможного повторения нашествия, условно говоря, в начале весны этого года", – сказал Резников.
В Пентагоне говорили, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев. Однако 17 января Резников сообщил, что американцы обязались научить украинских военных управлять ЗРК Patriot за 10 недель.
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.
4 января 2023 года Кулеба заявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
5 января стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
17 января о намерении принять участие в поставках Украине систем ПВО Patriot заявили Нидерланды. Президент Владимир Зеленский говорил, что речь идет о батарее, в правительстве Нидерландов уточнили, что предоставят две пусковые установки и некоторое количество ракет к ним.