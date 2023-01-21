На севере Украины создали 19 мобильных огневых групп ПВО для защиты критической инфраструктуры и стратегических объектов

Мобильные подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры в Волынской области, а также стратегические объекты в Сумской области, отметил Наев Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Об этом 20 января сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, его цитирует в Facebook командование ОС ВСУ.

По словам Наева, группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

"Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры в Волынской области, а также стратегические объекты в Сумской области", – отметил командующий ОС ВСУ.

20 января была передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе иранские БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed 136.

"В частности, эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа состоит в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации", – подчеркнул Наев.