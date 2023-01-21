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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере Украины создали 19 мобильных огневых групп ПВО для защиты критической инфраструктуры и стратегических объектов

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Мобильные подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры в Волынской области, а также стратегические объекты в Сумской области, отметил Наев
Мобильные подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры в Волынской области, а также стратегические объекты в Сумской области, отметил Наев
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

На северных направлениях обороны Украины создано 19 мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО) на базе внедорожников Ford F250 и Ford F350, адаптированных к боевым условиям.

Об этом 20 января сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, его цитирует в Facebook командование ОС ВСУ.

По словам Наева, группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

"Мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры в Волынской области, а также стратегические объекты в Сумской области", – отметил командующий ОС ВСУ.

20 января была передана очередная партия внедорожников, которые могут быстро перемещаться и поражать воздушные цели – в том числе иранские БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed 136.

"В частности, эти группы будут выполнять задачи на самых опасных участках, откуда будет совершаться подлет вражеских БПЛА, крылатых ракет или авиации. Работа состоит в том, что мобильное огневое подразделение выдвигается на определенное место, отрабатывает заданный азимут подлета воздушной цели и так же быстро возвращается к месту дислокации", – подчеркнул Наев.

https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/posts/pfbid02QZHaecrKs4ZgsmKuAQdjAmvv5NNNPQhB2fgq1JMUnwa47Xzsv7fittyjCeggi7Gl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак по инфраструктуре Украины.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы Украины повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) не исключают, что осенью может начаться повторное наступление российских оккупантов с севера – с территории Беларуси.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, воздушное пространство, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Сергей Наев
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