НАТО перебрасывает самолеты-разведчики AWACS в Румынию

Самолеты должны прибыть 17 января. Они будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военными действиями России, отмечается в сообщении.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать – и защищать каждый дюйм территории союзников. Наше ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения – "ГОРДОН") может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В ближайшие дни самолеты начнут разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Миссия рассчитана на несколько недель.

Самолеты принадлежат флоту из 14 самолетов-разведчиков НАТО, обычно базирующихся в Гайленкирхене (Германия). Около 180 военнослужащих разместятся на базе румынских ВВС в городе Отопени, недалеко от Бухареста, для поддержки самолетов.