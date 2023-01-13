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НАТО перебрасывает самолеты-разведчики AWACS в Румынию

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Самолеты НАТО будут следить за действиями РФ
Самолеты НАТО будут следить за действиями РФ
Фото: ac.nato.int

НАТО готовит развертывание разведывательных самолетов бортовой системы предупреждения и управления в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщила пресс-служба НАТО 12 января.

Самолеты должны прибыть 17 января. Они будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе и следить за военными действиями России, отмечается в сообщении.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать – и защищать каждый дюйм территории союзников. Наше ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения – "ГОРДОН") может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО", – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В ближайшие дни самолеты начнут разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Миссия рассчитана на несколько недель.

Самолеты принадлежат флоту из 14 самолетов-разведчиков НАТО, обычно базирующихся в Гайленкирхене (Германия). Около 180 военнослужащих разместятся на базе румынских ВВС в городе Отопени, недалеко от Бухареста, для поддержки самолетов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В ответ на войну России на Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отмечают в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты ДРЛО НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов вблизи границ НАТО.

Теги: НАТО, Румыния, авиация, самолеты, война России против Украины
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