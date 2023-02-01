Ермак предложил депутатам Европарламента допустить предприятия Украины в оборонно-промышленный комплекс Европы

Ермак подчеркнул, что Россия ведет войну против всей Европы и ее ценностей Фото: president.gov.ua

Ермак отметил, что агрессивная война России против Украины продолжается и Кремль стремится взять реванш за поражения, которые потерпел за почти год боев. Он также напомнил, что в России считают, будто воюют с Западом. Поэтому эта война – агрессия против всей Европы и объединяющих ее ценностей.

"В этой ситуации актуально и жизненно важно обеспечение Украины всем спектром вооружения, и ЕС должен действовать на опережение. В частности, перезапустить свой оборонно-промышленный комплекс и разрешить присоединиться к нему украинским предприятиям. Также необходимо усиливать санкционное давление на агрессора", – заявил Ермак.

По его словам, все это поможет быстрее закончить войну полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, также присутствовавший на встрече, добавил, что уже сейчас можно воплотить в жизнь разработанный под руководством его самого и Ермака Киевский договор безопасности.

Он напомнил, что этот документ предполагает усиление возможностей Украины, чтобы страна была способна себя защищать, но для этого необходима поддержка партнеров Украины в рамках указанного договора: они должны взять на себя соответствующие обязательства.

Речь, в частности, идет о построении в Украине современного оборонно-промышленного комплекса.

"Этот договор предлагает усиленную самооборону для обеспечения мира. Это также позволяет избежать ошибок прошлого. Предыдущие гарантии безопасности для Украины оказались напрасными, в том числе печально известный Будапештский меморандум. Киевский договор безопасности, наоборот, дает положительные гарантии: предоставление практической материальной поддержки для усиления способности Украины защищаться", – объяснил Фог Расмуссен.