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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак предложил депутатам Европарламента допустить предприятия Украины в оборонно-промышленный комплекс Европы

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Ермак подчеркнул, что Россия ведет войну против всей Европы и ее ценностей
Ермак подчеркнул, что Россия ведет войну против всей Европы и ее ценностей
Фото: president.gov.ua

Чтобы Украина победила Россию, необходимо обеспечение сил обороны "всем спектром вооружения", причем Евросоюз должен действовать на опережение. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил на встрече в режиме видеосвязи с комитетом иностранных дел и подкомитетом по вопросам безопасности и обороны Европарламента, сообщила пресс-служба ОП.

Ермак отметил, что агрессивная война России против Украины продолжается и Кремль стремится взять реванш за поражения, которые потерпел за почти год боев. Он также напомнил, что в России считают, будто воюют с Западом. Поэтому эта война – агрессия против всей Европы и объединяющих ее ценностей. 

"В этой ситуации актуально и жизненно важно обеспечение Украины всем спектром вооружения, и ЕС должен действовать на опережение. В частности, перезапустить свой оборонно-промышленный комплекс и разрешить присоединиться к нему украинским предприятиям. Также необходимо усиливать санкционное давление на агрессора", – заявил Ермак.

По его словам, все это поможет быстрее закончить войну полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, также присутствовавший на встрече, добавил, что уже сейчас можно воплотить в жизнь разработанный под руководством его самого и Ермака Киевский договор безопасности. 

Он напомнил, что этот документ предполагает усиление возможностей Украины, чтобы страна была способна себя защищать, но для этого необходима поддержка партнеров Украины в рамках указанного договора: они должны взять на себя соответствующие обязательства.

Речь, в частности, идет о построении в Украине современного оборонно-промышленного комплекса.

"Этот договор предлагает усиленную самооборону для обеспечения мира. Это также позволяет избежать ошибок прошлого. Предыдущие гарантии безопасности для Украины оказались напрасными, в том числе печально известный Будапештский меморандум. Киевский договор безопасности, наоборот, дает положительные гарантии: предоставление практической материальной поддержки для усиления способности Украины защищаться", – объяснил Фог Расмуссен.

Контекст:

В декабре 2022 года верховный представитель Европейского союза по внешней политике и глава Европейского оборонного агентства Жозеп Боррель призвал реанимировать оборонную промышленность и вооружиться достаточно, чтобы помогать Украине боеприпасами и оружием, а также сдерживать потенциальную военную агрессию России против стран ЕС, сообщало LIGA.net. Он отметил, что страны – члены ЕС уже подняли расходы на оборону.

Украине необходимо "максимально быстро развивать национальный ВПК", отмечал в январе 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: оружие, Европарламент, промышленность, Андерс Фог Расмуссен, вооружение, война России против Украины, Андрей Ермак, Киевский договор по безопасности
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