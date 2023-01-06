Резников: Развитие национального ВПК – залог нашей независимости. Мы должны делать свое все

Резников: Все, что протестировано в этой войне, завтра будет иметь знак качества номер один на любых рынках Фото: ЕРА

Полномасштабная война стала толчком к осознанию Украиной того, что необходимо упростить определенные процедуры, касающиеся возможностей поставить на вооружение новые технологии и "максимально быстро развивать национальный ВПК", рассказал министр.

"Потому что это также залог нашей независимости. Сегодня хорошие партнеры дают [оборонную помощь], а завтра не будут давать. Поэтому мы должны делать свое все. От пушек – [до] снарядов, танков, самолетов, дронов, ракет и так далее", – добавил он.

Резников отметил, что ракеты Harpoon партнеры предоставили Украине после того, как российский крейсер "Москва" был потоплен в результате удара украинской ракетой "Нептун".

"И таких примеров много. Нам начинают что-то давать, когда видят, что мы все равно это делаем. Когда мы начали использовать наши беспилотники, которые стали наносить поражения, нам начали давать некоторые ударные дроны партнеры, – сказал он. – Сегодня и частный сектор развивается, и государственный. Наши заводы... "Нептун", [ракетный комплекс] "Ольха", [ПТРК] "Стугна", "Корсар" фантастически воюют на фронте. Не хуже NLAW, а иногда и лучше. Наши военные "Стугной" сбивают их [россиян] известные вертолеты, которые они называют "воздушными танками". Поэтому это точно сегодня вызов для украинского государственного и частного ВПК. Вызов и возможности. А самое главное – все, что протестировано в этой войне, завтра будет иметь знак качества номер один на любых рынках".

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