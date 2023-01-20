Украине после войны грозит деиндустриализация – эксперты

"Эксперты подчеркивают: для развития промышленности нужно использовать набор инструментов и стимулов, которые показали свою эффективность в других странах. По мнению народного депутата Дмитрия Кисилевского, способствовать созданию производств даже во время войны могут такие инструменты: страхование военных рисков, доступ к длинным и дешевым деньгам, компенсация расходов на капитальные инвестиции посредством налогов, стимулирование экспорта перерабатывающей промышленности, расширение применения локализации в госзакупках и развитие индустриальных парков", – перечисляет издание.

Отдельного внимания, подчеркивает Дмитрий Кисилевский, требует сектор военно-промышленного комплекса: здесь государство должно превратиться из пассивного наблюдателя в требовательного и платежеспособного заказчика. "Есть доказанное практикой правило: если государство не покупает военную продукцию собственных производителей, то и другие государства никогда не будут этого делать", – добавляет Дмитрий Кисилевский.

По словам директора индустриального парка "Белая Церковь" Андрея Ропицкого, в Украине есть все предпосылки для новой волны индустриализации. Ведь, хотя производственные компании значительно потеряли в доходах и снизили объемы производства, они с оптимизмом смотрят на сроки выхода на довоенный уровень производства в ближайшие годы, особенно если им будет представлена грантовая помощь или государственная финансовая поддержка.

"Нужна господдержка отечественного производителя: благодаря закону о локализации, местная составляющая в стоимости сырья, материалов, узлов и агрегатов, закупаемых за госсчет, должна быть не менее 15%. Этот механизм поддержки даст толчок для развития перерабатывающей промышленности, привлечения инвестиций и создания около 60 тыс. новых рабочих мест", – акцентирует Ропицкий.

Также, по его мнению, необходимо стимулировать выход товаров украинского производства на европейские рынки.