Украине после войны грозит деиндустриализация – эксперты

"Эксперты подчеркивают: для развития промышленности нужно использовать набор инструментов и стимулов, которые показали свою эффективность в других странах. По мнению народного депутата Дмитрия Кисилевского, способствовать созданию производств даже во время войны могут такие инструменты: страхование военных рисков, доступ к длинным и дешевым деньгам, компенсация расходов на капитальные инвестиции посредством налогов, стимулирование экспорта перерабатывающей промышленности, расширение применения локализации в госзакупках и развитие индустриальных парков", – перечисляет издание.
Отдельного внимания, подчеркивает Дмитрий Кисилевский, требует сектор военно-промышленного комплекса: здесь государство должно превратиться из пассивного наблюдателя в требовательного и платежеспособного заказчика. "Есть доказанное практикой правило: если государство не покупает военную продукцию собственных производителей, то и другие государства никогда не будут этого делать", – добавляет Дмитрий Кисилевский.
По словам директора индустриального парка "Белая Церковь" Андрея Ропицкого, в Украине есть все предпосылки для новой волны индустриализации. Ведь, хотя производственные компании значительно потеряли в доходах и снизили объемы производства, они с оптимизмом смотрят на сроки выхода на довоенный уровень производства в ближайшие годы, особенно если им будет представлена грантовая помощь или государственная финансовая поддержка.
"Нужна господдержка отечественного производителя: благодаря закону о локализации, местная составляющая в стоимости сырья, материалов, узлов и агрегатов, закупаемых за госсчет, должна быть не менее 15%. Этот механизм поддержки даст толчок для развития перерабатывающей промышленности, привлечения инвестиций и создания около 60 тыс. новых рабочих мест", – акцентирует Ропицкий.
Также, по его мнению, необходимо стимулировать выход товаров украинского производства на европейские рынки.
В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.
До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.
В начале декабря первый заместитель министра экономики Денис Кудин указал, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины, сообщало "Интерфакс-Украина".
Руководители НБУ 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в этом году, писала "Экономическая правда".
Удары россиян по энергосистеме Украины могут еще больше ухудшить и прогноз ВВП на 2023 год, отмечал глава правительства Денис Шмыгаль.