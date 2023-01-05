Минэкономики предварительно оценило падение ВВП Украины в 2022 году в 30,4%

"Это объективно наихудший результат за время независимости, однако он лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40–50% падения ВВП и глубже", – отметили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что в 2021 году наблюдался рост ВВП на 3,4%.
В первом квартале 2022 года зафиксировано уменьшение по сравнению с первым кварталом 2021 года на 15,1%, во втором квартале 2022 года – на 37,2%, в третьем квартале 2022 года – на 30,8%, в четвертом квартале – падение на уровне 35,5 (плюс-минус 2%).
В ведомстве отметили, что в декабре ситуация несколько стабилизировалась по сравнению с ноябрем после российских осенних обстрелов энергоинфраструктуры.
"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны России нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуре), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", – добавили в Минэкономики.
Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что из-за российского террора экономика Украины в течение 2022 года понесла "самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения".
В то же время она подчеркнула, что успехи украинских военных, слаженная работа правительства и бизнеса и системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт.
В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.
До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину многие предприятия страны были разрушены или закрылись. По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – самый оптимистичный сценарий.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировало, что в 2022 году падение экономики Украины из-за российского вторжения составит 33%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал, что экономика Украины по итогам года сократится на треть.
В начале декабря первый заместитель министра экономики Денис Кудин указал, что российские атаки по энергоинфраструктуре увеличили темпы спада экономики Украины, сообщало "Интерфакс-Украина".
Руководители НБУ 8 декабря также сообщили, что российский энерготеррор ухудшил их оценку снижения ВВП в этом году, писала "Экономическая правда".
Удары россиян по энергосистеме Украины могут еще больше ухудшить и прогноз ВВП на 2023 год, отмечал глава правительства Денис Шмыгаль.