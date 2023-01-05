Минэкономики предварительно оценило падение ВВП Украины в 2022 году в 30,4%

По прогнозам, в 2022 году ВВП Украины должен был вырасти более чем на 3%, но началось вторжение РФ Фото: depositphotos.com

"Это объективно наихудший результат за время независимости, однако он лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40–50% падения ВВП и глубже", – отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году наблюдался рост ВВП на 3,4%.

В первом квартале 2022 года зафиксировано уменьшение по сравнению с первым кварталом 2021 года на 15,1%, во втором квартале 2022 года – на 37,2%, в третьем квартале 2022 года – на 30,8%, в четвертом квартале – падение на уровне 35,5 (плюс-минус 2%).

В ведомстве отметили, что в декабре ситуация несколько стабилизировалась по сравнению с ноябрем после российских осенних обстрелов энергоинфраструктуры.

"Впрочем, дальнейшие террористические ракетные атаки со стороны России нанесли хоть и не критические, но повреждения (в частности, энергетической инфраструктуре), что продолжало оказывать давление на настроения бизнеса и его активность", – добавили в Минэкономики.

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что из-за российского террора экономика Украины в течение 2022 года понесла "самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения".

В то же время она подчеркнула, что успехи украинских военных, слаженная работа правительства и бизнеса и системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт.