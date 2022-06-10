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ВВП Украины упал в I квартале на 15,1% по сравнению с прошлогодним – Госстат

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До полномасштабного вторжения РФ ВВП Украины показывал рост
До полномасштабного вторжения РФ ВВП Украины показывал рост
Фото: depositphotos.com

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с первым кварталом 2021 года. Такую оценку опубликовала в Facebook 9 июня Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 19,3%.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421912486491469&id=100060181620595

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики. 

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.

Контекст:

По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.

ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.

Украина уже потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки составили больше $600 млрд, сообщил 1 июня глава Офиса президента Андрей Ермак. 

Теги: ВВП, экономика, статистика, Госстат
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