ВВП Украины упал в I квартале на 15,1% по сравнению с прошлогодним – Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 19,3%.

В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.

До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.