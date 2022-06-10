ВВП Украины упал в I квартале на 15,1% по сравнению с прошлогодним – Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 19,3%.
В 2021 году ВВП Украины вырос на 3,2%, его объем составил около $200 млрд – наивысший за всю историю Украины, сообщали в Минэкономики.
До полномасштабного вторжения РФ Всемирный банк прогнозировал рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно. Нацбанк прогнозировал рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
По расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн. В Минфине Украины считают, что потери ВВП Украины в 2022 году из-за войны могут составить от 30% до 50%.
ЕБРР прогнозирует, что в 2022 году экономика Украины сократится на пятую часть. Всемирный банк считает, что ВВП Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом.
Украина уже потеряла из-за войны 35% ВВП, прямые убытки составили больше $600 млрд, сообщил 1 июня глава Офиса президента Андрей Ермак.