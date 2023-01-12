"Три прилета, до пяти ракет за один раз". В "Укрэнерго" показали последствия атаки России по подстанции в Украине

Об этом 12 января сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".
Компания опубликовала видео последствий ракетных ударов РФ по одной из подстанций.
"Три ракетных прилета на подстанцию, обеспечивающую свет для сотни тысяч человек. До пяти ракет за один раз. Тяжело смотреть, как горит автотрансформатор подстанции, без которого без света остались сотни тысяч человек. А гасить до конца тревоги нельзя – потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще, – говорится в сообщении. – Восемь часов спасатели укрощали пожар на объекте, который снабжал светом промышленность и дома украинцев. После ликвидации последствий прилетов начинается кропотливая работа наших ремонтных бригад, инженеров по восстановлению и возврату объекта к работе".
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.
В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.