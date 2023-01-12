"Три прилета, до пяти ракет за один раз". В "Укрэнерго" показали последствия атаки России по подстанции в Украине

Восемь часов спасатели укрощали пожар на объекте, который снабжал светом промышленность и дома украинцев, отметили в "Укрэнерго" Скриншот: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Об этом 12 января сообщается в Facebook НЭК "Укрэнерго".

Компания опубликовала видео последствий ракетных ударов РФ по одной из подстанций.

"Три ракетных прилета на подстанцию, обеспечивающую свет для сотни тысяч человек. До пяти ракет за один раз. Тяжело смотреть, как горит автотрансформатор подстанции, без которого без света остались сотни тысяч человек. А гасить до конца тревоги нельзя – потому что из опыта знаешь, что может прилететь еще, – говорится в сообщении. – Восемь часов спасатели укрощали пожар на объекте, который снабжал светом промышленность и дома украинцев. После ликвидации последствий прилетов начинается кропотливая работа наших ремонтных бригад, инженеров по восстановлению и возврату объекта к работе".