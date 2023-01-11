Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы – Минэнерго

Об этом 11 января сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал Галущенко.
По его словам, объемы импорта электроэнергии будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.
"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – отметил Галущенко.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.
В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в декабре 2022 года, что Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из Европы, но только при условии компенсации от иностранных партнеров разницы в цене.