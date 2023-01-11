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Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы – Минэнерго

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Объемы импорта электроэнергии из Европы в Украину будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни, отметил Галущенко
Объемы импорта электроэнергии из Европы в Украину будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни, отметил Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Украина рассчитывает увеличить импорт электроэнергии из Европы, который в небольших объемах уже идет с начала 2023 года.

Об этом 11 января сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал Галущенко.

По его словам, объемы импорта электроэнергии будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – отметил Галущенко.

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал в декабре 2022 года, что Украина рассматривает возможность импорта электроэнергии из Европы, но только при условии компенсации от иностранных партнеров разницы в цене.

Теги: Украина, энергетика, импорт, Министерство энергетики, электроэнергия, ремонт, обстрелы, Европа, война России против Украины, энергосистема, Герман Галущенко
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