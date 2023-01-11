Украина уже импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы – Минэнерго

Объемы импорта электроэнергии из Европы в Украину будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни, отметил Галущенко Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

Об этом 11 января сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал Галущенко.

По его словам, объемы импорта электроэнергии будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.

"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – отметил Галущенко.