Потребление электроэнергии растет, в двух областях ввели аварийные отключения – Укрэнерго

"По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности", – говорится в сообщении.
Для обеспечения баланса в энергосистеме "Укрэнерго" обозначила для всех областей лимиты потребления. Как и накануне, они действуют на протяжении всех суток – с 00.00 до 24.00.
"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", – отметили в компании.
В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате боевых действий. Кроме того, сегодня в отдельных областях сети повредил порывистый ветер, их ремонтируют.
"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.