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Потребление электроэнергии растет, в двух областях ввели аварийные отключения – Укрэнерго

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В Украине повреждено или разрушено около 50% энергосистемы
В Украине повреждено или разрушено около 50% энергосистемы
Фото: ks.suspilne.media

"Укрэнерго" сохранила лимиты потребления электроэнергии в Украине на все сутки 11 января, поскольку дефицит электричества в стране растет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности", – говорится в сообщении.

Для обеспечения баланса в энергосистеме "Укрэнерго" обозначила для всех областей лимиты потребления. Как и накануне, они действуют на протяжении всех суток – с 00.00 до 24.00.

"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", – отметили в компании. 

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате боевых действий. Кроме того, сегодня в отдельных областях сети повредил порывистый ветер, их ремонтируют. 

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии",  – подчеркнули в "Укрэнерго". 

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, Харьковская область, Днепропетровская область, электроэнергия, электроснабжение, АЭС, отключение света, обстрелы, инфраструктура, энергосистема
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