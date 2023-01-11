Потребление электроэнергии растет, в двух областях ввели аварийные отключения – Укрэнерго

В Украине повреждено или разрушено около 50% энергосистемы Фото: ks.suspilne.media

"По состоянию на 10.00 11 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности", – говорится в сообщении.

Для обеспечения баланса в энергосистеме "Укрэнерго" обозначила для всех областей лимиты потребления. Как и накануне, они действуют на протяжении всех суток – с 00.00 до 24.00.

"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", – отметили в компании.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате боевых действий. Кроме того, сегодня в отдельных областях сети повредил порывистый ветер, их ремонтируют.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждений и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – подчеркнули в "Укрэнерго".