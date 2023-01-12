В девяти областях Украины применялись аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения. Лимиты действуют круглосуточно, отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что графики отключений составляют и непосредственно применяют операторы системы распределения (облэнерго).

Отмечается, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, оккупанты захватили ряд электростанций, в том числе крупнейшую Запорожскую АЭС.

"Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что успешно ведутся работы над восстановлением поврежденных объектов. В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и не пользоваться несколькими энергоемкими приборами одновременно.