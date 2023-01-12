В девяти областях Украины применялись аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения. Лимиты действуют круглосуточно, отметили в "Укрэнерго".
В компании напомнили, что графики отключений составляют и непосредственно применяют операторы системы распределения (облэнерго).
Отмечается, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, оккупанты захватили ряд электростанций, в том числе крупнейшую Запорожскую АЭС.
"Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" заверили, что успешно ведутся работы над восстановлением поврежденных объектов. В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и не пользоваться несколькими энергоемкими приборами одновременно.
Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.