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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В девяти областях Украины применялись аварийные отключения света – "Укрэнерго"

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В системе сохраняется дефицит электроэнергии
В системе сохраняется дефицит электроэнергии
Фото: EPA

12 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме Украины, особенно в утренние и вечерние часы. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, сообщает оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" в Telegram.

Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения. Лимиты действуют круглосуточно, отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что графики отключений составляют и непосредственно применяют операторы системы распределения (облэнерго).

Отмечается, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак россиян по энергетической инфраструктуре. Кроме этого, оккупанты захватили ряд электростанций, в том числе крупнейшую Запорожскую АЭС.

"Эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заверили, что успешно ведутся работы над восстановлением поврежденных объектов. В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и не пользоваться несколькими энергоемкими приборами одновременно.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, энергосистема
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