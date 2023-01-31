Фейгин: Вот эти разговоры: "Ой, нас втянули НАТО и Вашингтон в войну"... Суки, как вас втянули? Вас убеждали, под вами чуть не ползали

"Москва отказалась от того, чтобы мирно сосуществовать даже внутри "постхолодной войны". Даже начиная с мюнхенской речи 2007 года, у Москвы был шанс мирного сосуществования в рамках холодной войны: "Нам не нравится Запад. Запад не нравится нам. Но мы можем сосуществовать, торговать, ездить... Мы, там, у себя воруем..." И Запад ведь что предложит? "Слушайте, делайте в своей России что хотите. Травите, сажайте... Вы по контуру всех, кто не хочет в это все вовлекаться, оставьте в покое, пожалуйста". И Украина не хочет – ну не хочет", – сказал он.

Блогер отметил, что Россия могла остановиться еще в 2014 году после оккупации Крыма.

"В 2014 году, когда они захватили Крым, эта мягкость санкций – она тоже была. "Ну что, Крым – все? Больше вас ничего не интересует? Вы остановитесь?". Им давали столько раз возможность остановиться и нажраться, но они как-то все не хотели удовлетвориться. Вот чувство реваншизма и имперского восстановления, возвращение к имперскому конструкту – оно требовало продолжения, продолжения и продолжения", – описал Фейгин.

Он связал происходящее с амбициями президента РФ Владимира Путина.

"Амбиции одного человека. Он же 25 лет сидит у власти. 23 с лишним [года]. Ну это всем просто остоиграло уже окончательно. И поэтому, с этой точки зрения, никто не позволит выскочить без потерь Москве. Так, чтобы Путин остался, чтобы потерь не было, чтобы не началась гражданская война. Потому что сейчас уже нет – "мы вам предлагали". Хорошо, давайте вспомним 2021 год. Дважды он [Путин] передислоцировал войска к границам Украины. Дважды за год. Ну, вторая закончилась, собственно говоря, 24 февраля 2022 года атакой на Украину, оккупацией территорий и так далее", – объяснил Фейгин.

Он напомнил, что Путину "что только ни предлагали" и президент США Джо Байден, и другие лидеры стран Запада от президента Франции Эммануэля Макрона до канцлера Германии Олафа Шольца, а также директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Да, осенью [2021 года Бернс прилетал]. Когда они кивнули на вопрос: "Вы собираетесь воевать?" – "Ну, в общем, да". То есть все было, все попробовали. Его [Путина. – "ГОРДОН"] уговаривали. Вот эти разговоры: "Ой, нас втянули НАТО и Вашингтон в войну"... Суки, как вас втянули? Вас убеждали, под вами чуть не ползали", – подчеркнул Фейгин.

Он напомнил, что ради разговора с Путиным Макрону пришлось идти по обледенелой полосе аэропорта зимой и выслушивать предложения россиян сдать анализы кала.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube