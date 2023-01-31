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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Вот эти разговоры: "Ой, нас втянули НАТО и Вашингтон в войну"... Суки, как вас втянули? Вас убеждали, под вами чуть не ползали

 
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Россия могла остановиться еще в 2014 году, считает Фейгин
Россия могла остановиться еще в 2014 году, считает Фейгин
Фото: mark feygin / Instagram

Запад давал России возможность "остановиться и нажраться", но Москва все равно проявляла агрессию по отношению к Украине. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин.

"Москва отказалась от того, чтобы мирно сосуществовать даже внутри "постхолодной войны". Даже начиная с мюнхенской речи 2007 года, у Москвы был шанс мирного сосуществования в рамках холодной войны: "Нам не нравится Запад. Запад не нравится нам. Но мы можем сосуществовать, торговать, ездить... Мы, там, у себя воруем..." И Запад ведь что предложит? "Слушайте, делайте в своей России что хотите. Травите, сажайте... Вы по контуру всех, кто не хочет в это все вовлекаться, оставьте в покое, пожалуйста". И Украина не хочет – ну не хочет", – сказал он.

Блогер отметил, что Россия могла остановиться еще в 2014 году после оккупации Крыма.

"В 2014 году, когда они захватили Крым, эта мягкость санкций – она тоже была. "Ну что, Крым – все? Больше вас ничего не интересует? Вы остановитесь?". Им давали столько раз возможность остановиться и нажраться, но они как-то все не хотели удовлетвориться. Вот чувство реваншизма и имперского восстановления, возвращение к имперскому конструкту – оно требовало продолжения, продолжения и продолжения", – описал Фейгин.

Он связал происходящее с амбициями президента РФ Владимира Путина.

"Амбиции одного человека. Он же 25 лет сидит у власти. 23 с лишним [года]. Ну это всем просто остоиграло уже окончательно. И поэтому, с этой точки зрения, никто не позволит выскочить без потерь Москве. Так, чтобы Путин остался, чтобы потерь не было, чтобы не началась гражданская война. Потому что сейчас уже нет – "мы вам предлагали". Хорошо, давайте вспомним 2021 год. Дважды он [Путин] передислоцировал войска к границам Украины. Дважды за год. Ну, вторая закончилась, собственно говоря, 24 февраля 2022 года атакой на Украину, оккупацией территорий и так далее", – объяснил Фейгин.

Он напомнил, что Путину "что только ни предлагали" и президент США Джо Байден, и другие лидеры стран Запада от президента Франции Эммануэля Макрона до канцлера Германии Олафа Шольца, а также директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Да, осенью [2021 года Бернс прилетал]. Когда они кивнули на вопрос: "Вы собираетесь воевать?" – "Ну, в общем, да". То есть все было, все попробовали. Его [Путина. – "ГОРДОН"] уговаривали. Вот эти разговоры: "Ой, нас втянули НАТО и Вашингтон в войну"... Суки, как вас втянули? Вас убеждали, под вами чуть не ползали", – подчеркнул Фейгин.

Он напомнил, что ради разговора с Путиным Макрону пришлось идти по обледенелой полосе аэропорта зимой и выслушивать предложения россиян сдать анализы кала.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Позднее администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. На фоне этой информации ряд европейских лидеров, включая Макрона, Шольца и на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предприняли попытки переговоров с Путиным.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Крым, НАТО, война, оккупация, переговоры, Марк Фейгин, вторжение, война России против Украины, Эммануэль Макрон, блогер, Уильям Бернс, Олаф Шольц
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