Фейгин: Мы с Арестовичем никогда не виделись очно

"Мы с ним никогда не виделись очно. Это дружба такая, по переписке, у нас. Знаете, вариация... Как это называется?.. Tinder", – заявил Фейгин.

Бацман спросила, представлял ли он когда-нибудь их встречу.

"Слушайте, это же не романтическая встреча. Че я должен ее представлять? Так же посидим и сделаем передачу. Ну че? На эту тему можно шутить много, конечно... Но мне с ним, что ли, в конце концов?.." – ответил блогер.

Он отметил, что у них с Арестовичем сетевой проект. По его мнению, встретиться очно им было бы сложно. Фейгин напомнил, что вести совместные эфиры они начали еще в 2021 году.

"Почему люди не встречаются? Ну люди так живут сейчас. Понимаете? Это последствие пандемии, и наличия интернета, и войны. Потому что он – украинец, я – россиянин. Как нам встретиться? Мы просто делаем одно большое дело, которое сложилось таким образом – случайно. В нем есть закономерность", – сказал Фейгин.

Бацман пожелала блогеру, чтобы война закончилась как можно скорее, "в том числе для того, чтобы вы лично наконец-то встретились с вашим партнером по самым успешным эфирам Алексеем Арестовичем и познакомились".

"Не знаю. Когда говорят "партнером"... Не знаю. Мы не такие. Ну мы – кореша, там, приятели. Но как-то "партнеры"... Не знаю. У нас так не говорят", – подчеркнул Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



