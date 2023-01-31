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Фейгин: Мы с Арестовичем никогда не виделись очно

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Фейгин подчеркнул, что они с Арестовичем "не партнеры"
Фейгин подчеркнул, что они с Арестовичем – "не партнеры"
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что их с экс-советником Офиса президента Алексеем Арестовичем можно назвать друзьями. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман,

"Мы с ним никогда не виделись очно. Это дружба такая, по переписке, у нас. Знаете, вариация... Как это называется?.. Tinder", – заявил Фейгин.

Бацман спросила, представлял ли он когда-нибудь их встречу.

"Слушайте, это же не романтическая встреча. Че я должен ее представлять? Так же посидим и сделаем передачу. Ну че? На эту тему можно шутить много, конечно... Но мне с ним, что ли, в конце концов?.." – ответил блогер.

Он отметил, что у них с Арестовичем сетевой проект. По его мнению, встретиться очно им было бы сложно. Фейгин напомнил, что вести совместные эфиры они начали еще в 2021 году.

"Почему люди не встречаются? Ну люди так живут сейчас. Понимаете? Это последствие пандемии, и наличия интернета, и войны. Потому что он – украинец, я – россиянин. Как нам встретиться? Мы просто делаем одно большое дело, которое сложилось таким образом – случайно. В нем есть закономерность", – сказал Фейгин. 

Бацман пожелала блогеру, чтобы война закончилась как можно скорее, "в том числе для того, чтобы вы лично наконец-то встретились с вашим партнером по самым успешным эфирам Алексеем Арестовичем и познакомились".

"Не знаю. Когда говорят "партнером"... Не знаю. Мы не такие. Ну мы – кореша, там, приятели. Но как-то "партнеры"... Не знаю. У нас так не говорят", – подчеркнул Фейгин. 

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.

Арестович в январе 2022 года уволился из Офиса президента, где был внештатным советником, после скандала, связанного с его словами о ракете, попавшей в многоэтажку в Днепре. По его словам, увольнению предшествовал разговор с главой ОП Андреем ЕрмакомВ то же время Арестович сказал, что не прекратил полностью сотрудничество с ОП. 

На вопрос, будет ли "третье пришествие" Арестовича в Офис президента, он ответил так: "Я не знаю, смотря, что предложат. Но советником я больше не пойду".

Фейгин каждый день (в последнее время – через день) вечером записывает интервью с Арестовичем, они транслируются в прямом эфире на его YouTube-канале "Фейгин LIVE". Арестович рассказывает о ситуации на фронте. Интервью набирают по несколько миллионов просмотров и регулярно попадают в YouTube-тренды в Украине. 

"Что касается самого Алексея Арестовича. Я не знаю... Он практиковал тьюторинг, коучинг, всякие психологические занятия. Наверное, он обладает чем-то. Я это не чувствую на себе, но говорят, что какой-то магнетизм в нем есть", – сказал Фейгин в интервью изданию "ГОРДОН" в мае.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: интернет, Марк Фейгин, Алексей Арестович, блогеры, блогер, сотрудничество
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