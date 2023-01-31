Фейгин: Китай медленно выкручивает свое: он не сдает Россию – он ее забирает. Это разные процессы

"Китай хочет Тайвань. Американцы мучаются. Они думают о том, чтобы пойти на уступки Китаю, но за это получить по максимуму: вообще все за Тайвань. [...] Я думаю, Тайвань – предмет торга. Я думаю, предмет торга – это будущие территории от Дальнего Востока, Восточной Сибири и до Северного моря, как они называют Байкал. А при общем развале кому это отойдет? Америка, что ли, прилетит?" – сказал он.
Блогер считает, что на упомянутых территориях Китай будет "наводить порядок, эксплуатировать ресурсы, держать в узде население, строить концлагеря".
"А что, думали, цацкаться будут? Вы видели, как китайцы расправляются со всеми этими недовольствами? Вон, пожалуйста. Уйгуры очень хорошо это знают – прекрасно знают. С утра до ночи изучайте труды Мао [Цзэдуна, основателя компартии КНР]. Работать, работать и работать. Русские себе такую перспективу готовят. Они же с радостью, задрав штаны, бегут в сторону Пекина. Пекин это знает, Пекин вообще спокоен. Бежать больше некуда – вот что – из русской Азии. Бежать именно в сторону Китая. Поэтому я думаю, что Китай медленно выкручивает свое: он не сдает Россию – он ее забирает. Это разные процессы", – объяснил Фейгин.
Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью
Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
30 декабря во время переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир".
Американские власти неоднократно предупреждали Китай о последствиях в случае помощи РФ.