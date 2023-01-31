Фейгин: Китай медленно выкручивает свое: он не сдает Россию – он ее забирает. Это разные процессы

"Китай хочет Тайвань. Американцы мучаются. Они думают о том, чтобы пойти на уступки Китаю, но за это получить по максимуму: вообще все за Тайвань. [...] Я думаю, Тайвань – предмет торга. Я думаю, предмет торга – это будущие территории от Дальнего Востока, Восточной Сибири и до Северного моря, как они называют Байкал. А при общем развале кому это отойдет? Америка, что ли, прилетит?" – сказал он.

Блогер считает, что на упомянутых территориях Китай будет "наводить порядок, эксплуатировать ресурсы, держать в узде население, строить концлагеря".

"А что, думали, цацкаться будут? Вы видели, как китайцы расправляются со всеми этими недовольствами? Вон, пожалуйста. Уйгуры очень хорошо это знают – прекрасно знают. С утра до ночи изучайте труды Мао [Цзэдуна, основателя компартии КНР]. Работать, работать и работать. Русские себе такую перспективу готовят. Они же с радостью, задрав штаны, бегут в сторону Пекина. Пекин это знает, Пекин вообще спокоен. Бежать больше некуда – вот что – из русской Азии. Бежать именно в сторону Китая. Поэтому я думаю, что Китай медленно выкручивает свое: он не сдает Россию – он ее забирает. Это разные процессы", – объяснил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube