Арестович: На российской глупости очень хорошо зарабатывают Китай, Индия, Турция, ОАЭ и еще отдельные страны по мелочи

"Очень хорошо зарабатывают китайцы на российской глупости, индусы, зарабатывают турки, зарабатывают Объединенные Арабские Эмираты. Это [Турция и ОАЭ] две тихие гавани для российских денег. Но не потому, что они персонально российским предоставили, а потому что они в принципе так работают. Это Турция, конечно, ловит момент", – сказал Арестович.
Он добавил, что "отдельные страны по мелочи" также зарабатывают "на серых схемах, через которые российская оборонка питается чуть-чуть".
Называть эти государства Арестович не стал, сославшись на то, что он является представителем Офиса президента и "это немедленно будет воспринято и тиражировано как официальная информация".
"А она не имеет статуса информации публичной. Она имеет непубличный характер. Но я знаю эти страны. И прерогатива их называть... Это же международная политика. Это исключительно прерогатива президента либо министра иностранных дел", – подчеркнул советник ОП.
Арестович акцентировал внимание на том, как президент Турции Реджеп Эрдоган "последовательно и очень жестко" защищает турецкие интересы.
"Тем и славен, и знаменит, и впечатляющ. Понятно, что турки выбивают – просто легимизируя Россию и являясь тихой гаванью для их денег и многих коммерческих сделок – выбивают себе преференции", – полагает он.
Арестович напомнил, что одна из последних преференций, в которых была заинтересована Турция – 25-процентная скидка на "и без того уже за предельно низкую цену продающийся российский газ".
"И еще с отсрочкой годичной на выплату. То есть даже задним числом, даже уже за заключенные контракты и поставленный газ. Такого в свете не видано. То есть это коммерческий закон, имеющий обратную силу", – отмечает он
Россияне, констатировал советник ОП, на эти условия идут, потому что "тотально зависят от Турции в этом отношении".
"Поэтому он [Эрдоган] знает, что он делает: особенно накануне своих выборов. Они сейчас там по Сирии интригуют и Россию тоже ставят в позу, которую при детях-то и не скажешь. И они тоже на это идут, потому что у них выхода нет: россияне, я имею в виду", – резюмировал Арестович.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В то же время Турция не присоединилась к санкциям, а, напротив, договорилась с Россией о создании международного газового хаба, сообщил Эрдоган 19 октября 2022 года.
Турция также согласилась частично платить России за газ в рублях.
Турецкий президент регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз это было 5 января 2023 года. В управлении по связям администрации президента Турции агентству сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Как пишет Anadolu, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания газового хаба в Турции.