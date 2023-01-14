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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: На российской глупости очень хорошо зарабатывают Китай, Индия, Турция, ОАЭ и еще отдельные страны по мелочи

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Арестович назвал страны, которые, пользуясь ситуацией, в которой оказалась Россия в результате развязанной ею войны и последовавших санкций, заработали на ней
Арестович назвал страны, которые, пользуясь ситуацией, в которой оказалась Россия в результате развязанной ею войны и последовавших санкций, заработали на ней 
Фото: president.gov.ua

Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Китай находятся в числе стран, для которых развязанная Россией война в Украине стала прибыльной. Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Очень хорошо зарабатывают китайцы на российской глупости, индусы, зарабатывают турки, зарабатывают Объединенные Арабские Эмираты. Это [Турция и ОАЭ] две тихие гавани для российских денег. Но не потому, что они персонально российским предоставили, а потому что они в принципе так работают. Это Турция, конечно, ловит момент", – сказал Арестович.

Он добавил, что "отдельные страны по мелочи" также зарабатывают "на серых схемах, через которые российская оборонка питается чуть-чуть".

Называть эти государства Арестович не стал, сославшись на то, что он является представителем Офиса президента и "это немедленно будет воспринято и тиражировано как официальная информация".

"А она не имеет статуса информации публичной. Она имеет непубличный характер. Но я знаю эти страны. И прерогатива их называть... Это же международная политика. Это исключительно прерогатива президента либо министра иностранных дел", – подчеркнул советник ОП.

Арестович акцентировал внимание на том, как президент Турции Реджеп Эрдоган "последовательно и очень жестко" защищает турецкие интересы.

"Тем и славен, и знаменит, и впечатляющ. Понятно, что турки выбивают – просто легимизируя Россию и являясь тихой гаванью для их денег и многих коммерческих сделок – выбивают себе преференции", – полагает он.

Арестович напомнил, что одна из последних преференций, в которых была заинтересована Турция – 25-процентная скидка на "и без того уже за предельно низкую цену продающийся российский газ".

"И еще с отсрочкой годичной на выплату. То есть даже задним числом, даже уже за заключенные контракты и поставленный газ. Такого в свете не видано. То есть это коммерческий закон, имеющий обратную силу", – отмечает он

Россияне, констатировал советник ОП, на эти условия идут, потому что "тотально зависят от Турции в этом отношении".

"Поэтому он [Эрдоган] знает, что он делает: особенно накануне своих выборов. Они сейчас там по Сирии интригуют и Россию тоже ставят в позу, которую при детях-то и не скажешь. И они тоже на это идут, потому что у них выхода нет: россияне, я имею в виду", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В то же время Турция не присоединилась к санкциям, а, напротив, договорилась с Россией о создании международного газового хаба, сообщил Эрдоган 19 октября 2022 года.

Турция также согласилась частично платить России за газ в рублях.

Турецкий президент регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний раз это было 5 января 2023 года. В управлении по связям администрации президента Турции агентству сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Как пишет Anadolu, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Китай, Дубай, ОАЭ, оккупация, Алеся Бацман, Алексей Арестович, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российский газ, российские оккупанты
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