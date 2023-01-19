Тайвань опасается, что Китай планирует вторгнуться на остров в 2027 году

По словам Ву, нынешнее положение о "статус-кво", согласно которому Тайвань является самоуправляемым, но официально не провозглашает независимость, "не может длиться вечно".
Глава тайваньского МИД считает, что обострения ситуации можно ожидать через четыре года.
"В 2027 году Си Цзиньпин, вероятно, пойдет на свой четвертый срок. И если в предыдущие три срока он не сможет претендовать на какие-либо достижения во время своего пребывания в должности, ему, возможно, придется подумать о чем-то еще, что он мог бы назвать своим достижением или своим наследием", – заявил министр.
Ву отметил, что сейчас китайская экономика идет вниз, "люди недовольны, бизнес в сфере недвижимости тает".
"Если Си Цзиньпин не может изменить ситуацию внутри Китая, то, возможно, захочет прибегнуть к применению силы или создать кризис извне, чтобы отвлечь внимание внутри страны или показать китайцам, что он чего-то добился. Мы обеспокоены тем, что Тайвань может стать его козлом отпущения", – добавил он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии Китая. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
В 2022 году наблюдалась эскалация отношений между Тайванем и Китаем на фоне визитов на Тайвань американских чиновников, в частности тогдашнего спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
После этого визита вооруженные силы Китая проводили военные учения вокруг Тайваня.
29 августа Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует официально попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму около $1,1 млрд.
По данным Центрального разведывательного управления США, Китай рассматривает планы силового взятия под контроль Тайваня до 2027 года.