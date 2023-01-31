Фейгин: Перспектива того, что ВСУ могут и, скорее всего, дойдут до Крыма и начнут операцию, уже является неотвратимой

"Реальность они уже готовы воспринимать более терпеливо и более, так сказать, фатально. Неизбежно. Потому что уже надо обсуждать потерю Крыма, а не "мы, там, до Киева дойдем, всех убьем, всех перевешаем – и посадим [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича с [лидером запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктором] Медведчуком". Сейчас уже это бессмысленно обсуждать", – сказал Фейгин.

Он считает, что подобного "не будет никогда, а вот потеря [Россией] Крыма возможна".

"Более того, день ото дня она становится все более реальной. Потому что нет ничего обратного. [...] При всем том, что война чудовищная, ожесточенная, Донбасс – это самое чудовищное, но это не отменяет одно другого. Но решить задачу покорения Украины невозможно. А вот взятие Крыма – это реальный план, это реальная перспектива. И ее надо обсуждать – такую перспективу. И они ее обсуждают", – объяснил Фейгин.

По его словам, разговоры российских пропагандистов – "отчасти это методичка".

"Безусловно, выпускают, как собак, этих балаганных шутов. Они все говорят то, что им говорят. Ну, важная часть, которая распространяется. Там нельзя сказать каких-то вещей, которые не одобрены, не согласованы. Там очень узкий коридор. Там, может, где-то как-то кто-то наедет, что-то скажет. И с этой точки зрения Крым обсуждать – это уже тема. [...] Уже сама по себе перспектива того, что ВСУ могут и, скорее всего, дойдут до Крыма и начнут операцию, является вещью неотвратимой, неизбежной. И они примиряют с этим в том числе аудиторию и общественное мнение", – считает Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube