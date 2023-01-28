Касьянов: На встрече с Путиным я бы посоветовал вывести войска со всей территории Украины, включая Крым. Вполне вероятно, ему придется принимать такое решение уже в этом году

"Мой совет [Путину] совершенно очевиден. Я бы посоветовал, конечно, вывести войска… и нужно быстро договорится с Украиной, чтобы Украина не стреляла уходящим войскам в спину. Подписать соглашение о выводе войск в течение месяца, условно сделать полный вывод войск… со всех территорий, включая Крым, всех оккупированных территорий", – отметил Касьянов.

Гордон спросил у политика, как Путину это объяснить народу РФ.

"По тому же телевидению. Можно поставить других пропагандистов, можно заставить этих же пропагандистов… Почему уходим? Можно, конечно, говорить, сыпать пепел на голову, сказать, что ошиблись... Такое решение, оно, вполне вероятно, может, вынужден будет Путин принимать уже в этом году, – ответил Касьянов. – Конечно, очень сложная вещь – "сохранить лицо"… люди – они же все осмысливают. Я в любом случае говорю, что Путин теряет власть. И он потеряет ее… даже если ему придумать, как "сохранить лицо". Лицо не сохранишь уже".

По словам экс-премьера России, на Западе Путину лицо "вообще никак не сохранишь", а внутри РФ – "даже при всех стараниях уже не сохранишь".

"Безусловно, ему, конечно, надо уходить. Это факт. Он уже эту власть не удержит. Но просто он может уйти плавно, предотвратив бардак, возможное внутреннее кровопролитие, гражданское противостояние... Я другого пути не вижу – это победа Украины и изменение режима в России. Он или рушится, или плавно изменяется в течение трех-четырех месяцев, Путин уходит и так далее", – подчеркнул Касьянов.

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