Касьянов: На встрече с Путиным я бы посоветовал вывести войска со всей территории Украины, включая Крым. Вполне вероятно, ему придется принимать такое решение уже в этом году

"Мой совет [Путину] совершенно очевиден. Я бы посоветовал, конечно, вывести войска… и нужно быстро договорится с Украиной, чтобы Украина не стреляла уходящим войскам в спину. Подписать соглашение о выводе войск в течение месяца, условно сделать полный вывод войск… со всех территорий, включая Крым, всех оккупированных территорий", – отметил Касьянов.
Гордон спросил у политика, как Путину это объяснить народу РФ.
"По тому же телевидению. Можно поставить других пропагандистов, можно заставить этих же пропагандистов… Почему уходим? Можно, конечно, говорить, сыпать пепел на голову, сказать, что ошиблись... Такое решение, оно, вполне вероятно, может, вынужден будет Путин принимать уже в этом году, – ответил Касьянов. – Конечно, очень сложная вещь – "сохранить лицо"… люди – они же все осмысливают. Я в любом случае говорю, что Путин теряет власть. И он потеряет ее… даже если ему придумать, как "сохранить лицо". Лицо не сохранишь уже".
По словам экс-премьера России, на Западе Путину лицо "вообще никак не сохранишь", а внутри РФ – "даже при всех стараниях уже не сохранишь".
"Безусловно, ему, конечно, надо уходить. Это факт. Он уже эту власть не удержит. Но просто он может уйти плавно, предотвратив бардак, возможное внутреннее кровопролитие, гражданское противостояние... Я другого пути не вижу – это победа Украины и изменение режима в России. Он или рушится, или плавно изменяется в течение трех-четырех месяцев, Путин уходит и так далее", – подчеркнул Касьянов.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
При президентстве Путина Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убит. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.