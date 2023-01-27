Ющенко: Тема Бандеры и Мазепы Путина интересовала. Ему это болело

По его словам, во время встреч с Путиным в качестве премьер-министра и президента Украины они обсуждали разные исторические периоды.

"Его не просто интересовало, а очень удивляла часть моей политики, затрагивающей национальное осознание… Почему так много внимания я уделяю этому вопросу? Кто для меня герой Украины? Это тот, кто посвятил свою жизнь, очень часто шел на смерть ради борьбы за независимость, суверенитет и свободу моей нации. Это мой герой. Теперь называйте любую фамилию. Если он подходит под это определение, я скажу: "Этот мой герой", – отметил Ющенко.

Упоминания деятелей, выступавших за независимость Украины от России, таких как гетман Иван Мазепа и лидер УПА Степан Бандера, вызывали у главы РФ болезненную реакцию.

"Тема Бандеры его интересовала, тема Мазепы... Ему это болело. И я ему сказал: "Владимир Владимирович, имейте в виду, тема Бандеры, которая стоит в моей политике, – это один из примеров, как консолидировать 45 млн человек. У нас есть свои герои, у нас есть борцы за независимость. У кого-то из них получилось, у кого-то не получилось, но мерка одна: если ты ставил такую цель – ты герой, тебя надо чтить, тебя надо помнить", – рассказал Ющенко.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube