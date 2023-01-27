ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Тема Бандеры и Мазепы Путина интересовала. Ему это болело

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ющенко и Путин встречались несколько раз
Ющенко и Путин встречались несколько раз
Фото: ЕРА

Президента России Владимира Путина интересовали темы российско-украинского противостояния на протяжении всей истории. Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, во время встреч с Путиным в качестве премьер-министра и президента Украины они обсуждали разные исторические периоды.

"Его не просто интересовало, а очень удивляла часть моей политики, затрагивающей национальное осознание… Почему так много внимания я уделяю этому вопросу? Кто для меня герой Украины? Это тот, кто посвятил свою жизнь, очень часто шел на смерть ради борьбы за независимость, суверенитет и свободу моей нации. Это мой герой. Теперь называйте любую фамилию. Если он подходит под это определение, я скажу: "Этот мой герой", – отметил Ющенко.

Упоминания деятелей, выступавших за независимость Украины от России, таких как гетман Иван Мазепа и лидер УПА Степан Бандера, вызывали у главы РФ болезненную реакцию.

"Тема Бандеры его интересовала, тема Мазепы... Ему это болело. И я ему сказал: "Владимир Владимирович, имейте в виду, тема Бандеры, которая стоит в моей политике, – это один из примеров, как консолидировать 45 млн человек. У нас есть свои герои, у нас есть борцы за независимость. У кого-то из них получилось, у кого-то не получилось, но мерка одна: если ты ставил такую цель – ты герой, тебя надо чтить, тебя надо помнить", – рассказал Ющенко.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Иван Мазепа – украинский государственный деятель ХVII–XVIII веков, гетман Украины в период с 1687-го по 1709 год.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Виктор Ющенко, Степан Бандера, независимость, Иван Мазепа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая. Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (84469)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57247)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (48261)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28422)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (25825)
6
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (21765)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19368)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (18741)
 
 
 
 