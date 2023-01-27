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Ющенко: Ельцин в 1992-м Кравчуку говорил открыто: "Леонид Макарович, ты считаешь, что вы удержите независимость? Вам она нужна?"

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Ющенко высказался о пути Украины к независимости
Ющенко высказался о пути Украины к независимости
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о том, как первый российский президент Борис Ельцин ставил под сомнение возможность существования независимой Украины.

"Мы же Ельцина относим к стойким демократам, условно, конечно, но... Однажды – это где-то в 1992-м, возможно, – он [первому президенту Украины Леониду] Кравчуку говорил совершенно открыто: "Леонид Макарович, а ты что, думаешь, что вы удержите независимость? Вам она нужна?" – рассказал Ющенко.

Он напомнил, что в XX веке Украина шесть раз провозглашала независимость, если считать от Директории до 1991 года.

"Ну какая страна, какая нация в Европе это делала? Причем провозглашенное государство держалось, как Карпатская Украина, от силы двое суток. И всех к пню на поле положили. Если говорить о государстве Степана Бандеры в 1941 году – ну, четыре дня оно продержалось", – сказал Ющенко.

По его словам, Украина оказалась в интересном времени, когда есть возможность вернуться в Европу, где, по его словам, всегда была Украина.

"Если взять родословные европейские – 22 европейские, царские, родословные восходят от наших первых князей. Мазепа имеет какую-то причастность к этому. Иными словами, у нас была интересная позиция в том, что мы пришли к точке, когда уже часть нации – возможно, и большая часть нации – понимала, что возвращаться в Сибирь – дело гнилое", – отметил он.

Третий президент сказал, что 2000-е годы были временем, когда Украина могла бы потерять последнюю надежду иметь собственное государство, если бы она пошла по пути Беларуси.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Украина получила независимость от СССР в 1991 году по итогам всеукраинского референдума.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Украина, Борис Ельцин, независимость
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