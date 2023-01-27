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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Жена постоянно плачет. Село на Харьковщине освободили – плачет. Я тогда пишу записку министру обороны: "Ребята, спасибо. У меня в доме снова слезы. От радости"

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Ющенко: Заходишь в кухню она сидит плачет. "Катя, чего ты плачешь?"
Ющенко: Заходишь в кухню – она сидит плачет. "Катя, чего ты плачешь?"
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Третий президент Украины Виктор Ющенко признался, что за время полномасштабной войны часто плакал, стал "тонкослезым". Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон во время интервью спросил, часто ли Ющенко плакал за эти месяцы. 

"Часто. Уже у меня на старость слезы... Во-первых, меня провоцирует жена", – ответил тот.

Ющенко пояснил, что у него в доме зачастую тепло только в кухне и все сидят там, так как, если нет электричества, насосы не работают, котел не работает и в других комнатах холодно.  

"А в кухню дров занесли, и вот, значит, сидим в этом тепле. Так у нее примерно ситуация такая. Заходишь в кухню – она сидит плачет. "Катя, чего ты плачешь?" Есть два варианта. [Первый]: село на Харьковщине освободили – плачет; второе село – плачет. От радости. А у нее еще родительское село на Харьковщине не освобождено. И она ждет, когда поехать, когда там школу поднимать. И все ждет, чтобы до этого села дошли. И она за этой географией следит и контролирует. Так плач стоит с утра до вечера, часто от радости. Я тогда пишу записку министру обороны: "Ребята, молодцы. Спасибо. У меня в доме снова слезы. От радости", – рассказал Ющенко.

Он отметил, что есть и второй вариант – когда его жена плачет от горя. 

"А второе – я приеду домой, она наслушается новостей, которые еще не видел, и обязательно будет плакать. От горя, от трагедий. Она расскажет, какого мальчика вчера... Всех она целует. Кому 18 лет, 19... Ну мальчишки. Она знает, откуда они, кто они, когда они на фронт ушли, при каких обстоятельствах..." – сказал третий президент.

По его словам, он приходит домой и видит, как его жена плачет и рассказывает об этом. 

"И вы садитесь рядом с ней и плачете?" – спросил Гордон. "Я такой тонкослезый стал..." – признался Ющенко. 

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Виктор Ющенко родился 23 февраля 1954 года в селе Хоружевка Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт. С 1993-го по 1999-й возглавлял Национальный банк Украины, с 1999-го по 2001-й был премьер-министром, а с 2005-го по 2010-й – президентом.

Катерина – вторая жена Ющенко. У пары есть трое детей: 17-летний сын Тарас, 20-летняя дочь Христина Катрин и 22-летняя София Виктория. От первого брака у него дочь Виталина и сын Андрей. У экс-президента также пятеро внуков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Ющенко, Харьковская область, война России против Украины, деоккупация
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