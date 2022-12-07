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"Даже собак из России не приглашают". Ющенко прогнозирует исключение России из международных организаций

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Ющенко: Место в Совбезе ООН для России такой же важный инструмент, как и ядерное оружие
Ющенко: Место в Совбезе ООН для России – такой же важный инструмент, как и ядерное оружие
Фото: Віктор Ющенко / Facebook

В связи с агрессией против Украины Россию будут убирать из цивилизованных международных организаций. Такое мнение бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 7 декабря.

"Дам такой прогноз, что цивилизованные формальные и неформальные площадки будут исчезать из-под ног России. Посмотрите на Совет Европы, который попрощался с Россией в первые недели российской агрессии. Это смелый пример для подражания", – сказал он.

Экс-президент Украины подчеркнул, что "политика изоляции России как государства-агрессора проводится даже на уровне кинологических международных ассоциаций".

"Извините, даже собак из России не приглашают на международные мероприятия, потому что эта страна проводит войну в Украине. Идет линия удаления России из всех здоровых международных процессов. Пока эта линия идет вдогонку преступлениям России. Но придет время, когда она выровняется и пойдет на опережение", – считает Ющенко.

Экс-президент также ответил на вопрос о шансах исключить Россию из числа членов Совета Безопасности ООН.

"С Россией в составе СБ ООН многие важные процессы в преодолении последствий российской агрессии и ответственности за нее будут заблокированы. Поэтому необходимо искать варианты, как исключить Россию из этих процессов, и кажется, эта дискуссия открывается впервые. И инициатива принадлежит Украине. Очевидно, что место в Совете Безопасности с правом вето на его решение – это такой же важный инструмент для России, как и ядерное оружие. Здесь Россия так просто не уйдет, как в случае Совета Европы. Но и понятно, что даже вопрос давления в этом направлении будет для него очень болезненным. И именно по этой причине статус России в Совете Безопасности ООН должен стать целью международного давления на Россию", – объяснил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Россию исключили из ряда международных организаций, в том числе спортивных и туристических, а также из Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Виктор Ющенко, ООН, ядерное оружие, война, Совет Европы, Совет Безопасности ООН, собаки, российская агрессия
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