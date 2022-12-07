Россию исключили из Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества

"Только что мы, депутаты от Верховной Рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке – ПАЧЭС – вытравили тварей из этой организации", – написал он.

Также Мариковский отметил, что украинская делегация добилась еще одной победы – сорвала кворум и не дала переизбрать россиянина Михаила Емельянова заместителем генсека организации.

В ответ Россия заявила о решении приостановить выплату взносов РФ в ПАЧЭС, пишет "Интерфакс".

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.