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Ющенко: Очевидно, я желаю Путину смерти

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Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008 2012 годах
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах
Фото: EPA

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о том, чего бы пожелал президенту РФ Владимиру Путину.

"Смерти, очевидно. Кончины. Потому что то, что он делает... Он делает Россию неэффективной, делает Россию дикой. Он отбрасывает Россию на столетия назад. Но бог с ним...", – сказал Ющенко.

По его словам, каждый день жизни Путина – это "мучения для миллионов и тысяч, а для некоторых – смерть".

"Поэтому я думаю, что это очень гуманно: все делать для того, чтобы он встретил свое смертное время. Учитывая, что у него нет тех человеческих, мужских, характеристик, я думаю, что наибольшей проблемой его будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый", – заявил экс-президент.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин был президентом РФ с 2000 года. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Украина, война России против Украины
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