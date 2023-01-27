Ющенко: Очевидно, я желаю Путину смерти

"Смерти, очевидно. Кончины. Потому что то, что он делает... Он делает Россию неэффективной, делает Россию дикой. Он отбрасывает Россию на столетия назад. Но бог с ним...", – сказал Ющенко.
По его словам, каждый день жизни Путина – это "мучения для миллионов и тысяч, а для некоторых – смерть".
"Поэтому я думаю, что это очень гуманно: все делать для того, чтобы он встретил свое смертное время. Учитывая, что у него нет тех человеческих, мужских, характеристик, я думаю, что наибольшей проблемой его будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый", – заявил экс-президент.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
Путин был президентом РФ с 2000 года. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.
В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.