Ющенко: Очевидно, я желаю Путину смерти

"Смерти, очевидно. Кончины. Потому что то, что он делает... Он делает Россию неэффективной, делает Россию дикой. Он отбрасывает Россию на столетия назад. Но бог с ним...", – сказал Ющенко.

По его словам, каждый день жизни Путина – это "мучения для миллионов и тысяч, а для некоторых – смерть".

"Поэтому я думаю, что это очень гуманно: все делать для того, чтобы он встретил свое смертное время. Учитывая, что у него нет тех человеческих, мужских, характеристик, я думаю, что наибольшей проблемой его будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый", – заявил экс-президент.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube