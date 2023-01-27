Ющенко: Я смотрю хронику, когда Путин за Собчаком портфельчик несет... Думаю, это пик его природной карьеры

"Он хотел, чтобы его уважали, остерегались, а кто-то даже боялся. Это комплекс маленького обиженного ребенка, который пошел на самбо или на карате… Куда он пошел? Это все история того, как поломать обстоятельства, в которых человек вырос, принял их с молоком [матери]", – сказал он.
По мнению Ющенко, Путин занимает не соответствующую ему должность.
"Я смотрю, например, хронику, когда он сумочки несет в аэропорту. За [первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием] Собчаком портфельчик он несет... Я думаю, что это пик его природной карьеры. Ибо на самом деле он никакой не разведчик. Самая высокая должность – руководитель Дома культуры в Дрездене. Это прямая по специализации должность, самая высокая. Все остальное – это история", – сказал он.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был его помощником. После поражения Собчака на губернаторских выборах 1996 года Путин переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года он возглавил правительство.
Путин был президентом РФ с 2000 года. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.