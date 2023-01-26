Касьянов: Патрушев – самый близкий Путину человек. Он может высказывать мысли, которые не обязательно Путину нравятся

"Скажите, пожалуйста, кто сегодня имеет на Путина хоть какое-нибудь влияние и кто к нему вхож?" – спросил Гордон.
"Ну слово "влияние", может быть, здесь неуместно, так сказать нельзя... А вот кого Путин слушает и с кем обсуждает [разные] темы... Вот Патрушев, на мой взгляд, самый для него близкий человек, которому он позволяет высказывать какие-то мысли, которые не обязательно Путину нравятся", – сказал Касьянов.
Политик отметил, что в этот ближайший круг Путина, помимо Патрушева, входит еще несколько человек, но не назвал их.
"Но, действительно, это узкий круг. Он гораздо сузился... Сейчас нет людей, которые занимались экономикой и финансами и которые рассказывали [Путину], там, об инвестиционных программах, о том, как бизнес нужно поощрять... Сейчас уже о другом – теперь "мы будет у всех отбирать". Вы видите, что сейчас, помимо бюджетных [взысканий], идут поборы, такие, разовые сборы... Не налоговые, а просто: "Давайте мы снимем прибыль у предприятия металлургического комплекса и какого-то еще", – рассказал оппозиционер.
Гордон напомнил, что в этом году на рождественскую службу Путин пришел один, тогда как в предыдущие годы его окружали политики из ближайшего круга.
"Абсолютно публичное одиночество... Взгляд затравленного животного какого-то", – поделился впечатлением журналист.
Касьянов признался, что "картинка из церкви" его тоже удивила.
"Почему в одиночестве? Почему он так боится? Понимаю, была пандемия, что-то еще... Значит, какие-то есть основания у путинской службы безопасности делать такие вещи... Наверняка он слушает... Я уверен, что он слушает руководителя своей службы безопасности, как лучше сделать, потому что здоровье для него – важная вещь. Он не собирается умирать и хотел бы жить как можно дольше. Мы видим это по его действиям", – сказал оппозиционер.
Патрушев с 1970-х работал в органах КГБ (затем – ФСБ). В 1999–2008 годах он был директором ФСБ, с 2008 года занимает должность секретаря Совбеза.
По словам живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, Патрушев – "старой школы чекист", который всегда конкурировал с Путиным. По информации бизнесмена, Патрушев "очень огорчился", когда в 1998 году директором ФСБ назначили Путина, а не его.
Сейчас же, по данным ряда российских политиков и бизнесменов, Патрушев входит в ближайшее окружение Путина. Об этом, в частности, рассказывали бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов и российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин. При этом, как утверждает Пугачев, Патрушев не уважает Путина, "считает его совершенно ниже плинтуса и никаким не президентом".
Журналисты британского издания The Times выяснили, что именно Патрушев, а также директор ФСБ Александр Бортников убедили Путина начать войну против Украины, а министр обороны Сергей Шойгу был "сомневающимся исполнителем". Такого мнения придерживается и Касьянов.