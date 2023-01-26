Касьянов: Патрушев – самый близкий Путину человек. Он может высказывать мысли, которые не обязательно Путину нравятся

По информации Касьянова, Патрушев (на фото слева) может говорить Путину все, что думает Фото: depositphotos.com

"Скажите, пожалуйста, кто сегодня имеет на Путина хоть какое-нибудь влияние и кто к нему вхож?" – спросил Гордон.

"Ну слово "влияние", может быть, здесь неуместно, так сказать нельзя... А вот кого Путин слушает и с кем обсуждает [разные] темы... Вот Патрушев, на мой взгляд, самый для него близкий человек, которому он позволяет высказывать какие-то мысли, которые не обязательно Путину нравятся", – сказал Касьянов.

Политик отметил, что в этот ближайший круг Путина, помимо Патрушева, входит еще несколько человек, но не назвал их.

"Но, действительно, это узкий круг. Он гораздо сузился... Сейчас нет людей, которые занимались экономикой и финансами и которые рассказывали [Путину], там, об инвестиционных программах, о том, как бизнес нужно поощрять... Сейчас уже о другом – теперь "мы будет у всех отбирать". Вы видите, что сейчас, помимо бюджетных [взысканий], идут поборы, такие, разовые сборы... Не налоговые, а просто: "Давайте мы снимем прибыль у предприятия металлургического комплекса и какого-то еще", – рассказал оппозиционер.

Гордон напомнил, что в этом году на рождественскую службу Путин пришел один, тогда как в предыдущие годы его окружали политики из ближайшего круга.

"Абсолютно публичное одиночество... Взгляд затравленного животного какого-то", – поделился впечатлением журналист.

Касьянов признался, что "картинка из церкви" его тоже удивила.

"Почему в одиночестве? Почему он так боится? Понимаю, была пандемия, что-то еще... Значит, какие-то есть основания у путинской службы безопасности делать такие вещи... Наверняка он слушает... Я уверен, что он слушает руководителя своей службы безопасности, как лучше сделать, потому что здоровье для него – важная вещь. Он не собирается умирать и хотел бы жить как можно дольше. Мы видим это по его действиям", – сказал оппозиционер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube