Пригожин и Гиркин критикуют Путина в поиске союзников среди разочарованных ходом войны – ISW

Первые – это "ветераны" войны на Донбассе, их возглавляет бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), вторая – блогеры и военные корреспонденты, а третья – частные военные компании, главная из которых – "Вагнер" во главе с ее владельцем Евгением Пригожиным.

По мнению экспертов института, и Гиркин, и Пригожин яростно отрицают свои политические амбиции в России, но продолжают критиковать минобороны РФ и Кремль, стремясь повысить свою значимость в российском обществе на фоне военных неудач Москвы.

"Вероятно, они соревнуются за благосклонность с теми же провоенными силами в Кремле, которые представлены откровенными националистически настроенными политиками. Пригожин, например, привлекает членов партии "Справедливая Россия – За правду" и председателя Государственной думы Вячеслава Володина к легализации вагнеровских наемников", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, конкуренция Пригожина и Гиркина, которая обострилась в последнее время, может пойти на пользу президенту Владимиру Путину. Пригожин занимает очень видное место в российском информационном пространстве и при поддержке блогеров может подорвать позиции Гиркина как один из самых ярых критиков Путина.

Гиркин может быть разочарован тем, что не может достичь такой же политической власти, какой он обладал в 2014 году во время оккупации Крыма и некоторых частей Донецкой и Луганской областей, считают военные эксперты. В то же время Пригожин, вероятно, пытается максимизировать свое влияние, чтобы избежать участи Гиркина, приходят к выводу аналитики.

"Кремль, похоже, избавился от Гиркина после того, как его боевики отступили из Славянска, а также после его причастности к крушению рейса МН17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Гиркин был снят с поста министра обороны "ДНР" в августе 2014 года и с тех пор не возрождал свое влияние в Кремле", –отмечают в ISW.