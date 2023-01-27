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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин и Гиркин критикуют Путина в поиске союзников среди разочарованных ходом войны – ISW

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Пригожин скрывает политические амбиции, но ищет поддержки в Госдуме и Кремле
Пригожин скрывает политические амбиции, но ищет поддержки в Госдуме и Кремле
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

В России националисты разделены на три отдельные группы, которые преследуют разные цели, но все критикуют командование российской армии и ход войны в Украине. Об этом в оперативном анализе 26 января пишет американский Институт исследования войны.

Первые – это "ветераны" войны на Донбассе, их возглавляет бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), вторая – блогеры и военные корреспонденты, а третья – частные военные компании, главная из которых – "Вагнер" во главе с ее владельцем Евгением Пригожиным.

По мнению экспертов института, и Гиркин, и Пригожин яростно отрицают свои политические амбиции в России, но продолжают критиковать минобороны РФ и Кремль, стремясь повысить свою значимость в российском обществе на фоне военных неудач Москвы.

"Вероятно, они соревнуются за благосклонность с теми же провоенными силами в Кремле, которые представлены откровенными националистически настроенными политиками. Пригожин, например, привлекает членов партии "Справедливая Россия – За правду" и председателя Государственной думы Вячеслава Володина к легализации вагнеровских наемников", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов, конкуренция Пригожина и Гиркина, которая обострилась в последнее время, может пойти на пользу президенту Владимиру Путину. Пригожин занимает очень видное место в российском информационном пространстве и при поддержке блогеров может подорвать позиции Гиркина как один из самых ярых критиков Путина.

Гиркин может быть разочарован тем, что не может достичь такой же политической власти, какой он обладал в 2014 году во время оккупации Крыма и некоторых частей Донецкой и Луганской областей, считают военные эксперты. В то же время Пригожин, вероятно, пытается максимизировать свое влияние, чтобы избежать участи Гиркина, приходят к выводу аналитики.

"Кремль, похоже, избавился от Гиркина после того, как его боевики отступили из Славянска, а также после его причастности к крушению рейса МН17 Malaysia Airlines в июле 2014 года. Гиркин был снят с поста министра обороны "ДНР" в августе 2014 года и с тех пор не возрождал свое влияние в Кремле", –отмечают в ISW.

Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

Гиркин (Стрелков) в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.

В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.

Гиркин является фигурантом дела о сбитии на Донбассе в 2014 году малайзийского самолета Boeing 777, когда погибло 298 человек. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Теги: Владимир Путин, Кремль, Госдума, Игорь Гиркин, ДНР, Malaysia Airlines, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Вячеслав Володин, Евгений Пригожин, ISW
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