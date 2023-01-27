Ющенко: Путин – большая проблема. Но не меньшая проблема – российский народ

"Ни одна нация мира при сегодняшней коммуникации, при сегодняшних расстояниях, при сегодняшних технологиях не может жить спокойно, если на одной восьмой территории мира будет жить государство с строем, который не дает тебе гарантии жизни, безопасности, развития, образования, нормальных отношений", – сказал Ющенко.
Он добавил, что проблема состоит не только в президенте РФ Владимире Путине, но и людях, которые населяют Россию.
"Путин – большая проблема. Мы с ней справимся. Но не меньшая проблема – народ. И это не лечится пенициллином, это не лечится какими-либо программами лечения. Это десятки лет. То, что Путин делает сейчас для России – очевидно, Россия вычеркнута с рынка в широком смысле этого слова – и геополитического, и экономического, и торгового – на десятки лет", – сказал он.
Ющенко назвал Россию "потерянной землей" и "сибирским болотом".
"Но вместе с тем за эти 15 лет, мне кажется, Путин сделал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, подверглась. Я имею в виду эта политика "Путин Ферштейн": когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории как коррупционный интернационал", – добавил третий президент Украины.
Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.
Согласно опросу, проведенному в декабре украинским Институтом конфликтологии и анализа России, 50% считают войну в Украине главной проблемой РФ. При этом 62% взрослого населения полагают, что события в РФ развиваются в правильном направлении. 73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. 61% населения считает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. 58% россиян поддерживают решение об объявлении всеобщей мобилизации в России. Половина опрошенных считает, что война в Украине не должна иметь определенных временных рамок.