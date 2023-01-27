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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Путин – большая проблема. Но не меньшая проблема – российский народ

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Ющенко назвал Россию "потерянной землей"
Ющенко назвал Россию "потерянной землей" 
Фото: Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Ни одна нация мира сегодня не сможет жить спокойно, пока в России будет строй, которые не дает "гарантии безопасности". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Ни одна нация мира при сегодняшней коммуникации, при сегодняшних расстояниях, при сегодняшних технологиях не может жить спокойно, если на одной восьмой территории мира будет жить государство с строем, который не дает тебе гарантии жизни, безопасности, развития, образования, нормальных отношений", – сказал Ющенко.

Он добавил, что проблема состоит не только в президенте РФ Владимире Путине, но и людях, которые населяют Россию.

"Путин – большая проблема. Мы с ней справимся. Но не меньшая проблема – народ. И это не лечится пенициллином, это не лечится какими-либо программами лечения. Это десятки лет. То, что Путин делает сейчас для России – очевидно, Россия вычеркнута с рынка в широком смысле этого слова – и геополитического, и экономического, и торгового – на десятки лет", – сказал он.

Ющенко назвал Россию "потерянной землей" и "сибирским болотом".

"Но вместе с тем за эти 15 лет, мне кажется, Путин сделал политику, на которую большая часть людей на Западе среагировала, подверглась. Я имею в виду эта политика "Путин Ферштейн": когда целые нации и особенно политические вожди вскормлены на таких отношениях, которые можно отнести к такой категории как коррупционный интернационал", – добавил третий президент Украины.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов 18 октября рассказал, что в распоряжении ГУР МО есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины. 

Согласно опросу, проведенному в декабре украинским Институтом конфликтологии и анализа России, 50% считают войну в Украине главной проблемой РФ. При этом 62% взрослого населения полагают, что события в РФ развиваются в правильном направлении. 73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. 61% населения считает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. 58% россиян поддерживают решение об объявлении всеобщей мобилизации в России. Половина опрошенных считает, что война в Украине не должна иметь определенных временных рамок.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Дмитрий Гордон, россияне
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