Ющенко: Вторжение России встретил на кухне после дня рождения

Ющенко с семьей живет в селе Новые Безрадичи в Киевской области. По его словам, он не ложился спать после празднования своего дня рождения.
"Я не ложился тогда. Был на кухне, потому что 23-го день рождения, который я не праздновал с 2014 года. Ну как в 2014-м праздновать? Хотя даже 60 было. Нет, никаких празднеств не было. А то собралась 23-го семья. Семья большая. Стульев нужно много. И так заговорили, заговорили, заговорили, что уже пора посуду мыть. И ко мне ребята из охраны приходят и говорят: "Виктор Андреевич, началось", – рассказал Ющенко.
Он отметил, что услышал не взрывы, а звук самолетов, которые разворачивались в небе над его домом.
"Услышал... Когда я их услышал, я вышел из дома. Первое – это не были взрывы. Это был гул самолетов из Василькова, разворачивавшихся над тем местом, где я проживал. Это последнее, что я хотел слышать в то время. Гнев, проклятия немеренные. Я думаю, так встречал каждый человек эту новость", – добавил украинский президент.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Ирпень, Гостомель, Буча и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
Колонны бронетехники и воздушный десант российской армии с целью оцепить Киев захватили населенные пункты столичного региона, где нанесли значительные разрушения жилья, инфраструктуры и совершили массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийства людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.