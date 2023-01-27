Ющенко: Вторжение России встретил на кухне после дня рождения

Ющенко с семьей живет в селе Новые Безрадичи в Киевской области. По его словам, он не ложился спать после празднования своего дня рождения.

"Я не ложился тогда. Был на кухне, потому что 23-го день рождения, который я не праздновал с 2014 года. Ну как в 2014-м праздновать? Хотя даже 60 было. Нет, никаких празднеств не было. А то собралась 23-го семья. Семья большая. Стульев нужно много. И так заговорили, заговорили, заговорили, что уже пора посуду мыть. И ко мне ребята из охраны приходят и говорят: "Виктор Андреевич, началось", – рассказал Ющенко.

Он отметил, что услышал не взрывы, а звук самолетов, которые разворачивались в небе над его домом.

"Услышал... Когда я их услышал, я вышел из дома. Первое – это не были взрывы. Это был гул самолетов из Василькова, разворачивавшихся над тем местом, где я проживал. Это последнее, что я хотел слышать в то время. Гнев, проклятия немеренные. Я думаю, так встречал каждый человек эту новость", – добавил украинский президент.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube