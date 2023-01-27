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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ющенко: Ядерное оружие – это для Путина все равно что стреляться. Поэтому он не в силах это сделать

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Ющенко отметил, что "наибольшей проблемой Путина будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый"
Ющенко отметил, что "наибольшей проблемой Путина будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый"
Фото: EPA

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что президент РФ Владимир Путин не сможет применить ядерное оружие. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Ющенко отметил, что "наибольшей проблемой Путина будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый".

В то же время экс-президент считает, что стрелять в себя Путин не будет.

"Он очень любит жизнь. И поэтому мне важны оценки не только военных экспертов, но даже психологов, выводящих по теме ядерного оружия... Ядерное оружие – это для него все равно что стреляться. Поэтому он не в силах это сделать", – сказал политик.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Украина, ядерное оружие, война России против Украины
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