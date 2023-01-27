Ющенко: Ядерное оружие – это для Путина все равно что стреляться. Поэтому он не в силах это сделать

Ющенко отметил, что "наибольшей проблемой Путина будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый" Фото: EPA

Ющенко отметил, что "наибольшей проблемой Путина будет, в какой висок стреляться: в левый или в правый".

В то же время экс-президент считает, что стрелять в себя Путин не будет.

"Он очень любит жизнь. И поэтому мне важны оценки не только военных экспертов, но даже психологов, выводящих по теме ядерного оружия... Ядерное оружие – это для него все равно что стреляться. Поэтому он не в силах это сделать", – сказал политик.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

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