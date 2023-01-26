Касьянов о возможной ликвидации Путина Западом: Только если будет применено ядерное оружие

"Со всех сторон слышится: "Вот Запад такой всемогущий... Что же они Путина не убьют? Они же могут в любой точке мира, куда он выезжает, его достать и убить, во время его перелетов и так далее", – спросил Гордон.
Касьянов ответил, что не верит, будто лидеры западных стран могут принимать решения о ликвидации какого-то главы государства.
"Не верю, что может быть такая формула и такая договоренность, – сказал политик. – Вы говорите, что на уровне "[Большой] двадцатки" 20 стран обсудили этот вопрос и приняли решение... Я думаю, что такого просто не могло быть, такие вещи просто не обсуждаются".
Гордон спросил, а может ли "решать такие вопросы" не вся G20, а одна из стран, входящих в блок.
"Хоть из "двадцатки", хоть откуда, конечно, может... Раньше и решали, но сейчас просто немножко все-таки другая ситуация. Когда вы говорите о России, о российском руководителе, вы понимаете, что это чрезвычайно неприемлемая вещь... Мы знаем, что уже объявлено (близко к этому), что если будет применено ядерное оружие, это только тогда может случиться. А так – все хотят, весь мир хочет, чтобы преступники предстали перед судом, а не просто были ликвидированы", – сказал Касьянов.
Он подчеркнул, что вопрос создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины "превалирует над вопросом устранения [Путина]".
Гордон напомнил, что в 1989 году в Румынии казнили свергнутого диктатора Николае Чаушеску и его жену, и спросил, есть ли в России силы, "которые могут точно так же решить вопрос с Путиным".
"Нет. Я уверен, что таких сил нет. Я даже не могу себе представить, что при той стройности вертикали [власти], которая сегодня есть, там может быть внутренний переворот. Ситуация может меняться, но Путин для этого должен ослабеть. А ослабеет он только из-за проигрыша в войне с Украиной. Вот тогда начнется расслабление. Но такого исхода, думаю, не будет все равно", – ответил Касьянов.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
При президентстве Путина Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убит. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в январе 2023 года, что, по данным украинской разведки, у Путина серьезные проблемы со здоровьем – у него онкологическое заболевание. "Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал глава украинской разведки.