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Касьянов о возможной ликвидации Путина Западом: Только если будет применено ядерное оружие

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Касьянов считает, что на Западе вопрос создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины "превалирует над вопросом устранения Путина"
Касьянов считает, что на Западе вопрос создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины "превалирует над вопросом устранения Путина" 
Фото: depositphotos.com

Российский оппозиционный политик, бывший председатель российского правительства Михаил Касьянов считает, что страны Запада могут рассматривать возможность физического устранения президента России Владимира Путина только в случае применения им ядерного оружия. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Со всех сторон слышится: "Вот Запад такой всемогущий... Что же они Путина не убьют? Они же могут в любой точке мира, куда он выезжает, его достать и убить, во время его перелетов и так далее", – спросил Гордон.

Касьянов ответил, что не верит, будто лидеры западных стран могут принимать решения о ликвидации какого-то главы государства. 

"Не верю, что может быть такая формула и такая договоренность, – сказал политик. – Вы говорите, что на уровне "[Большой] двадцатки" 20 стран обсудили этот вопрос и приняли решение... Я думаю, что такого просто не могло быть, такие вещи просто не обсуждаются".

Гордон спросил, а может ли "решать такие вопросы" не вся G20, а одна из стран, входящих в блок.

"Хоть из "двадцатки", хоть откуда, конечно, может... Раньше и решали, но сейчас просто немножко все-таки другая ситуация. Когда вы говорите о России, о российском руководителе, вы понимаете, что это чрезвычайно неприемлемая вещь... Мы знаем, что уже объявлено (близко к этому), что если будет применено ядерное оружие, это только тогда может случиться. А так – все хотят, весь мир хочет, чтобы преступники предстали перед судом, а не просто были ликвидированы", – сказал Касьянов. 

Он подчеркнул, что вопрос создания специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины "превалирует над вопросом устранения [Путина]". 

Гордон напомнил, что в 1989 году в Румынии казнили свергнутого диктатора Николае Чаушеску и его жену, и спросил, есть ли в России силы, "которые могут точно так же решить вопрос с Путиным". 

"Нет. Я уверен, что таких сил нет. Я даже не могу себе представить, что при той стройности вертикали [власти], которая сегодня есть, там может быть внутренний переворот. Ситуация может меняться, но Путин для этого должен ослабеть. А ослабеет он только из-за проигрыша в войне с Украиной. Вот тогда начнется расслабление. Но такого исхода, думаю, не будет все равно", – ответил Касьянов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. 

При президентстве Путина Россия в 2014 году оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. 24 февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны.  

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". Украинский телеведущий Савик Шустер допустил, что Путина в России могут убит. "Не думаю, что для ФСБ составляет какие-то особые трудности устранение Путина", – сказал он

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в январе 2023 года, что, по данным украинской разведки, у Путина серьезные проблемы со здоровьем – у него онкологическое заболевание. "Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал глава украинской разведки.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ядерное оружие, Михаил Касьянов, Большая двадцатка, G20, трибунал
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