Фейгин: Путину никто не простит, что он предлагал Макрону сдать анализ кала и что президент Франции шел по обледенелой полосе аэропорта зимой. Ему будут мстить

"Они Макрона, когда он приезжал, пустили... [...] Он шел от трапа самолета. Не на машине подкатили к нему – ну, глава государства Франция все-таки, один из лидеров Европы, он шел пешком до своего Внуково-5. Его там посол провожал, пешком шли зимой. До войны. Не говоря уже о том, что они предложили ему кал сдать, чтобы встречаться с Путиным, – анализ кала. Он сказал: "Нет". [...] Смысл здесь в том, что фактически он по-всякому унижал всех", – сказал блогер.
Он считает, что появившаяся позже во французских СМИ стенограмма телефонного разговора Путина и Макрона 20 февраля 2022 года была передана Елисейским дворцом.
"Там же все. Вообще все. Понятно, что Макрон и его администрация слили перед выборами этот материал, чтобы показать: "Не потому, что я сочувствую Путину. Посмотрите, как я с ним разговаривал". Аудиозапись, которая расшифрована, в виде стенограммы была скинута в прессу. И он его уговаривает: "Слушай, не надо, не делай... Ты отведешь войска? Давай я с [президентом США Джо] Байденом поговорю". – "Нет, я в хоккей иду играть". – "Какой хоккей? Тебе предлагают с Байденом встретиться. Он готов. Я с ним только что переговорил", – пересказал Фейгин.
По его словам, 20 февраля, за четыре дня до объявлении о вторжении в Украину, Путин вел себя так, "будто был убежден, что к 1 марта будет на Крещатике".
"А оно – вишь, как получилось, как повернулось-то все... Ай-яй-яй, переехали зайчику ножки. И все, и аля-ля. И че теперь? И куда? И теперь он думает, что он тот же самый, что был, там, – не знаю – 20 февраля, и может разговаривать вот так: "А-а! Я тут решил... Какая Украина? Чего Украина? Я вообще все решил. Я пошел в хоккей играть". Ну иди, постучи клюшечкой. Сейчас не хочешь постучать? Поэтому, с этой точки зрения, безусловно, ему мстят, ему будут мстить. Никто ему ничего не простит. Ни сдачи кала, ни пешком до Внуково-5 по обледеневшей полосе – президента-то Франции... Никто ничего не простит. Будут гнаться и кидать дротики", – заявил Фейгин.
Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью
Макрон несколько раз звонил и прилетал в Россию для переговоров с Путиным, в частности встретился с ним в Москве 7 февраля 2022 года. Во время встречи они сидели на противоположных концах длинного стола. Фотографии, сделанные во время переговоров, стали поводом для мемов и фотожаб. В СМИ называли разную длину стола, по данным пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она "порядка 6 м". Песков объяснил, что некоторые мировые лидеры находятся на расстоянии от Путина, поскольку "следуют своим правилам" и отказываются сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским медикам. Так якобы было и с Макроном.
По данным Reuters, у Макрона был выбор: либо он соглашается на ПЦР-тест, проведенный российскими врачами, и ему разрешают находиться на более близком расстоянии с Путиным, либо он отказывается и соблюдает строгое социальное дистанцирование. Приближенные Макрона знали, что такой выбор означает отсутствие рукопожатия между президентами и этот длинный стол, но "не могли позволить, чтобы ДНК президента попала в их руки", сказал источник агентства. Reuters выяснило, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед отъездом, а также тест на антиген уже в России (его сделал собственный врач президента), но это не устроило российскую сторону.
О том, что Макрону нужно было сдать анализ кала, в СМИ не упоминалось. Но в феврале Telegram-канал Baza сообщил, что российские чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал. "Если раньше сотрудники, которым предстоит встреча с Владимиром Путиным, должны были отсидеть на двухнедельном карантине, то теперь они еще и сдают несколько раз в неделю анализы испражнений", – написал канал, ссылаясь на несколько источников. По данным Baza, среди работников администрации президента и Федеральной службы охраны РФ есть люди, которые за 2021 год провели на карантине (то есть в одиночных номерах) более 150 дней.
После сообщения Baza российские журналисты (телеканал "Дождь" и Telegram-канал "ЧТД") нашли на портале госзакупок договоры специального летного отряда "Россия", который перевозит Путина, с поликлиникой управделами президента о проведении медицинских анализов на коронавирус, среди них был анализ кала методом ПЦР.