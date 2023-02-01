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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Избранный президент Чехии заявил, что Украина должна вступить в НАТО сразу после окончания войны

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Павел: Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе
Павел: Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе
Фото: ЕРА

Украина должна вступить в НАТО сразу после окончания войны против России. Об этом в опубликованном 1 февраля интервью BBC заявил избранный президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел.

Он подчеркнул, что Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу после завершения войны.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел.

Он отметил, что Украина "действительно этого заслуживает".

Павел также добавил, что завершение войны "в руках России", поскольку для этого необходимо лишь вывести оккупационные войска с территории Украины.

29 января Павел заявил, что собирается посетить Украину вместе с президентом Словакии.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, НАТО, Петр Павел, война России против Украины, членство
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