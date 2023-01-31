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Байден может лично приехать на саммит НАТО в Вильнюсе – президент Литвы

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Предыдущий саммит НАТО проходил в Испании
Предыдущий саммит НАТО проходил в Испании
Фото: EPA

Президент США Джо Байден планирует лично присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва), который состоится в июле. Об этом 31 января сообщил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам, в частности телеканалу LRT.

"В любом случае в этом году мы увидим президента США в Литве – я в этом не сомневаюсь – и это будет 11–12 июля... когда мы будем принимать всех лидеров стран – членов НАТО и... стран-партнеров в Вильнюсе", – сказал президент.

Его советник Ридас Ясюленис также заявил СМИ, что детали визитов в рамках саммита координируют со всеми странами и по поводу приезда Байдена "нет никаких сомнений".

Контекст:

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран-членов и стран-партнеров НАТО, около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщил телеканал LRT. 

Предыдущий саммит НАТО проходил с 28-го по 30 июня 2022 года в Мадриде (Испания), где лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: США, НАТО, Литва, Джо Байден, Вильнюс, саммит, визит, саммит НАТО, Гитанас Науседа
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