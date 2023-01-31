Байден может лично приехать на саммит НАТО в Вильнюсе – президент Литвы

"В любом случае в этом году мы увидим президента США в Литве – я в этом не сомневаюсь – и это будет 11–12 июля... когда мы будем принимать всех лидеров стран – членов НАТО и... стран-партнеров в Вильнюсе", – сказал президент.

Его советник Ридас Ясюленис также заявил СМИ, что детали визитов в рамках саммита координируют со всеми странами и по поводу приезда Байдена "нет никаких сомнений".