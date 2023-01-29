Новоизбранный президент Чехии подтвердил, что собирается посетить Украину вместе с президентом Словакии

По словам Павела, они должны отправиться в Киев до саммита НАТО, запланированного на июль в Вильнюсе (Литва).
Новоизбранный президент отметил, что команды его и Чапутовой "самостоятельно продумывали такую возможность" еще до его избрания.
Павел также планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января.
28 января о планах Павела посетить Украину сообщало издание Pravda.sk.
Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 14 января, во второй тур вышли бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Павел. Всего участвовало восемь кандидатов. За Павела проголосовали 35,4% избирателей, за Бабиша – 34,99%.
28 января в Чехии завершился подсчет голосов второго тура выборов президента. По итогам подсчета 99,99% голосов за Павела проголосовало 58,32% избирателей, за Бабиша – 41,67%. Явка на выборах в Чехии составила 70,25%.
Сейчас должность президента Чехии занимает Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок. Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.