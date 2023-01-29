Новоизбранный президент Чехии подтвердил, что собирается посетить Украину вместе с президентом Словакии

По словам Павела, они должны отправиться в Киев до саммита НАТО, запланированного на июль в Вильнюсе (Литва).

Новоизбранный президент отметил, что команды его и Чапутовой "самостоятельно продумывали такую возможность" еще до его избрания.

Павел также планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским 29 января.

28 января о планах Павела посетить Украину сообщало издание Pravda.sk.