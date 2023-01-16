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Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер и экс-генерал НАТО

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Больше всего голосов получил Петр Павел
Больше всего голосов получил Петр Павел
Фото: ЕРА

14 января в Чехии завершился подсчет голосов на выборах президента, его результаты показывают, что понадобится второй тур голосования. Об этом сообщает издание Blesk.

В бюллетенях было восемь кандидатов в президенты. Больше всего голосов набрал бывший генерал НАТО Петр Павел – 35,4%.

Также во второй тур выборов прошел бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, за него отдали голоса 34,99% пришедшего на выборы электората.

Остальные кандидаты набрали от 0,55% голосов (врач Томаш Зима) до 13,92% (экономист Дануше Нерудова).

Скриншот: blesk.cz
Скриншот: blesk.cz

Второй тур выборов президента должен пройти в Чехии через две недели.

Контекст:

Действующим президентом Чехии является Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок

Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Чехия, выборы, Петр Павел, голосование, президент, Андрей Бабиш, врач
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