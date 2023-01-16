Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер и экс-генерал НАТО

В бюллетенях было восемь кандидатов в президенты. Больше всего голосов набрал бывший генерал НАТО Петр Павел – 35,4%.
Также во второй тур выборов прошел бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, за него отдали голоса 34,99% пришедшего на выборы электората.
Остальные кандидаты набрали от 0,55% голосов (врач Томаш Зима) до 13,92% (экономист Дануше Нерудова).
Второй тур выборов президента должен пройти в Чехии через две недели.
Действующим президентом Чехии является Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок.
Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.