Во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер и экс-генерал НАТО

Больше всего голосов получил Петр Павел Фото: ЕРА

В бюллетенях было восемь кандидатов в президенты. Больше всего голосов набрал бывший генерал НАТО Петр Павел – 35,4%.

Также во второй тур выборов прошел бывший премьер Чехии Андрей Бабиш, за него отдали голоса 34,99% пришедшего на выборы электората.

Остальные кандидаты набрали от 0,55% голосов (врач Томаш Зима) до 13,92% (экономист Дануше Нерудова).

Скриншот: blesk.cz

Второй тур выборов президента должен пройти в Чехии через две недели.