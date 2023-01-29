Новоизбранный президент Чехии планирует приехать в Украину – СМИ

Свой визит Павел хочет совершить вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Она встретилась с новоизбранным президентом в его предвыборном штабе.

По информации СМИ, сегодня Павел позвонит Зеленскому и предложит совершить в Киев совместный с президентом Словакии визит.

28 января Зеленский поздравил Павела с победой на выборах.

"Искренне поздравляю генерала Павела с убедительной победой на президентских выборах Чешской Республики. Ценю вашу поддержку Украины и нашей борьбы против российской агрессии. Буду рад тесному личному сотрудничеству во благо народов Украины и Чехии и в интересах объединенной Европы", – написал Зеленский в Twitter

Контекст:

Первый тур президентских выборов в Чехии прошел 14 января, во второй тур вышли бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Павел. Всего участвовало восемь кандидатов. За Павела проголосовали 35,4% избирателей, за Бабиша – 34,99%.

28 января в Чехии завершился подсчет голосов второго тура выборов президента. По итогам подсчета 99,99% голосов за Павела проголосовало 58,32% избирателей, за Бабиша – 41,67%. Явка на выборах в Чехии составила 70,25%.

Сейчас должность президента Чехии занимает Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок. Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.