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Выборы президента Чехии выиграл бывший генерал НАТО Петр Павел

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Павел победил и в первом туре выборов
Павел победил и в первом туре выборов
Фото: ЕРА

28 января в Чехии завершился подсчет голосов второго тура выборов президента, наибольшую поддержку получил бывший генерал НАТО Петр Павел. Об этом сообщает издание Blesk со ссылкой на данные подсчета 99,99% бюллетеней.

Голосование длилось два дня. В результате за Павела проголосовали 58,32% пришедших на избирательные участки граждан.

Бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который был конкурентом Павела, поддержали 41,67% избирателей.

За Павела проголосовало почти на 1 млн избирателей больше.

Скриншот: blesk.cz
Скриншот: blesk.cz

Явка на выборах в Чехии составила 70,25%.

Во второй тур выборов Бабиш и Павел вышли в результате первого тура, который прошел 14 января. Всего было восемь кандидатов. За Павела проголосовали 35,4% избирателей, за Бабиша – 34,99%.

Контекст:

Сейчас должность президента Чехии занимает Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок.

Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Чехия, выборы, Петр Павел, голосование, президент, явка
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