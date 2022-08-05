Невзлин: На выборах президента Беларуси Путин легко сдал представителя "Газпрома", который сейчас сидит, передоговорившись с Тараканом

"Все эти группы по Беларуси и Украине давали правильные советы в интересах Путина как президента России. Но не соответствовали его интересам. Поэтому белорусскую группу он предал тогда, когда в конечном итоге не поддержал того, кого выбрали вместо батьки... Это был представитель "Газпрома", – сказал он.

Бизнесмен уточнил, что речь идет о человеке, "который сидит". Видимо, речь идет о Викторе Бабарико, который в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Бабарико не допустили к выборам, которые проходили в августе 2020 года.

"В конечном итоге же Путин его легко сдал, передоговорившись с батькой (находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. – "ГОРДОН"). Потому что с батькой ему было комфортно. Извините. Белорусы сейчас меня слышат – и за слово "батька" будут ненавидеть. Я его ненавижу не меньше их. Пусть они меня извинят. Таракана", – объяснил Невзлин.

Миллиардер Невзлин: Решение о полномасштабном вторжении в Украину созрело у Путина, когда на встрече "Нормандской четверки" Зеленский отказался подписать соглашение. Читайте полное интервью

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