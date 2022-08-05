Невзлин: На выборах президента Беларуси Путин легко сдал представителя "Газпрома", который сейчас сидит, передоговорившись с Тараканом

"Все эти группы по Беларуси и Украине давали правильные советы в интересах Путина как президента России. Но не соответствовали его интересам. Поэтому белорусскую группу он предал тогда, когда в конечном итоге не поддержал того, кого выбрали вместо батьки... Это был представитель "Газпрома", – сказал он.
Бизнесмен уточнил, что речь идет о человеке, "который сидит". Видимо, речь идет о Викторе Бабарико, который в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Бабарико не допустили к выборам, которые проходили в августе 2020 года.
"В конечном итоге же Путин его легко сдал, передоговорившись с батькой (находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. – "ГОРДОН"). Потому что с батькой ему было комфортно. Извините. Белорусы сейчас меня слышат – и за слово "батька" будут ненавидеть. Я его ненавижу не меньше их. Пусть они меня извинят. Таракана", – объяснил Невзлин.
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18 июня 2020 года Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней).
В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.
6 июля 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. В своем последнем слове в суде банкир отказался признавать вину.