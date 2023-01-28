Выборы президента Чехии выиграл бывший генерал НАТО Петр Павел

Голосование длилось два дня. В результате за Павела проголосовали 58,32% пришедших на избирательные участки граждан.

Бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который был конкурентом Павела, поддержали 41,67% избирателей.

За Павела проголосовало почти на 1 млн избирателей больше.

Явка на выборах в Чехии составила 70,25%.

Во второй тур выборов Бабиш и Павел вышли в результате первого тура, который прошел 14 января. Всего было восемь кандидатов. За Павела проголосовали 35,4% избирателей, за Бабиша – 34,99%.

Контекст:

До этого должность президента Чехии занимал Милош Земан. Он был избран главой государства в 2013 году, а в 2018-м переизбрался на второй срок.

Согласно ст. 57 конституции Чехии, один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд.