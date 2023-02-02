Путин заявил, что России "есть чем ответить" на передачу Украине танков, "и применением бронетехники дело не закончится"

Путин заявил, что "идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности" России. По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада".

"Невероятно – невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", – продолжил лидер страны-агрессора.

Он добавил, что у России "много друзей во всем мире", но не назвал ни одной страны для примера. По мнению главы Кремля, Германию "втягивают в новую войну" с Россией.

"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", – добавил Путин.

Германия длительное время отказывалась от передачи танков Украине, решения по другим видам вооружения тоже принимались не сразу. Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие, говорила, что для Германии восточная часть Европы – особая часть мира.

Кремль пытается проводить параллели со Второй мировой войной в вопросе танков, но страны, предоставляющие Украине помощь, отвергают эти утверждения, так как агрессором в этой войне является именно Россия, подчеркивает "Радио Свобода".

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, передача Украине военной помощи – исторический момент для Германии.

"К сожалению, у них есть очень темное пятно в истории — Вторая мировая война, и есть негативный образ в истории. И после этого они отказались от роли европейского лидера. А ведь история очень капризна и делает странные вещи. Она сегодня дает Германии этот шанс закрыть негативную страницу своей истории положительной, стать не страной, которая разрушила свободу в Европе в середине 20 века, а стать страной, которая в начале 21-го защитила свободу. Для этого нужно изменить внутреннее чувство – почему ты это должен сделать", – заявлял он в эфире "1+1" 24 января.