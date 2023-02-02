ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что России "есть чем ответить" на передачу Украине танков, "и применением бронетехники дело не закончится"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин утверждает, что Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада"
Путин утверждает, что Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада"
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин, выступая 2 февраля в Волгограде на концерте по случаю годовщины завершения битвы за Сталинград во Второй мировой войне, произнес пропагандистскую речь, ее текст приводит сайт Кремля.

Путин заявил, что "идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности" России. По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада". 

"Невероятно – невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", – продолжил лидер страны-агрессора. 

Он добавил, что у России "много друзей во всем мире", но не назвал ни одной страны для примера. По мнению главы Кремля, Германию "втягивают в новую войну" с Россией. 

"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", – добавил Путин. 

Германия длительное время отказывалась от передачи танков Украине, решения по другим видам вооружения тоже принимались не сразу. Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие, говорила, что для Германии восточная часть Европы – особая часть мира.

Кремль пытается проводить параллели со Второй мировой войной в вопросе танков, но страны, предоставляющие Украине помощь, отвергают эти утверждения, так как агрессором в этой войне является именно Россия, подчеркивает "Радио Свобода".  

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, передача Украине военной помощи – исторический момент для Германии. 

"К сожалению, у них есть очень темное пятно в истории — Вторая мировая война, и есть негативный образ в истории. И после этого они отказались от роли европейского лидера. А ведь история очень капризна и делает странные вещи. Она сегодня дает Германии этот шанс закрыть негативную страницу своей истории положительной, стать не страной, которая разрушила свободу в Европе в середине 20 века, а стать страной, которая в начале 21-го защитила свободу. Для этого нужно изменить внутреннее чувство – почему ты это должен сделать", – заявлял он в эфире "1+1" 24 января.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. 

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Германия, Берлин, пропаганда, танки, ФРГ, Волгоград, Вторая мировая война, война России против Украины, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
"Это будет захватывающим опытом". Организаторы "Евровидения 2023" ищут волонтеров со знанием украинского языка и культуры
Галина ГРИШИНА
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
Как приготовить сытный бограч. Рецепт от Ярославского
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
30-летняя Гомес, которая выпускает собственную декоративную косметику, показала, как выглядит без макияжа
Галина ГРИШИНА
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Соленое тело и обгоревший носик". Квиткова показала себя на Мальдивах
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
"Ставлю себя на место родителей девушек". Анатолич рассказал, что сделал бы с организаторами "пьяных вечеринок"
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
49-летняя Клум снялась в микротрусах и ботфортах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (79117)
2
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (67943)
3
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (53056)
4
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (49729)
5
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (34168) G
6
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео (30957)
7
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (22580)
8
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (21874)
 
 
 
 