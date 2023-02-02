Путин заявил, что России "есть чем ответить" на передачу Украине танков, "и применением бронетехники дело не закончится"

Путин заявил, что "идеология нацизма – уже в своем современном обличии, современном проявлении – вновь создает прямые угрозы безопасности" России. По его утверждению, Россия, напавшая на Украину, "вновь и вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада".
"Невероятно – невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев", – продолжил лидер страны-агрессора.
Он добавил, что у России "много друзей во всем мире", но не назвал ни одной страны для примера. По мнению главы Кремля, Германию "втягивают в новую войну" с Россией.
"Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, непонятна простая истина: весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа – поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", – добавил Путин.
Германия длительное время отказывалась от передачи танков Украине, решения по другим видам вооружения тоже принимались не сразу. Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие, говорила, что для Германии восточная часть Европы – особая часть мира.
Кремль пытается проводить параллели со Второй мировой войной в вопросе танков, но страны, предоставляющие Украине помощь, отвергают эти утверждения, так как агрессором в этой войне является именно Россия, подчеркивает "Радио Свобода".
По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, передача Украине военной помощи – исторический момент для Германии.
"К сожалению, у них есть очень темное пятно в истории — Вторая мировая война, и есть негативный образ в истории. И после этого они отказались от роли европейского лидера. А ведь история очень капризна и делает странные вещи. Она сегодня дает Германии этот шанс закрыть негативную страницу своей истории положительной, стать не страной, которая разрушила свободу в Европе в середине 20 века, а стать страной, которая в начале 21-го защитила свободу. Для этого нужно изменить внутреннее чувство – почему ты это должен сделать", – заявлял он в эфире "1+1" 24 января.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.