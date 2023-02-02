Генпрокурор Костин по итогам общения с коллегами из США: Так называемой "усталости от Украины" нет

Генпрокурор сообщил, что в последние дни провел много встреч с американскими партнерами.

"Среди прочего, говорили о том, что мир не наказал [президента РФ Владимира] Путина за оккупацию Крыма и Донбасса в 2014-м. В 2022-м он решился на полномасштабное вторжение, потому что рассчитывал на безнаказанность. Мы больше не допустим безнаказанности. Российское руководство должно понести индивидуальную ответственность за развязывание агрессивной войны против Украины", – написал Костин.

Он отметил, что Украина вместе с союзниками продолжает работу над созданием специального международного трибунала по преступлению агрессии и механизмов обеспечения компенсации пострадавшим от преступлений РФ.

"Главное впечатление от общения с коллегами из США: так называемой "усталости от Украины" нет. Есть желание поиска новых путей противодействия агрессору. Как на передовой, так и на юридическом фронте", – подытожил Костин.