Генпрокурор Костин по итогам общения с коллегами из США: Так называемой "усталости от Украины" нет

Генпрокурор сообщил, что в последние дни провел много встреч с американскими партнерами.
"Среди прочего, говорили о том, что мир не наказал [президента РФ Владимира] Путина за оккупацию Крыма и Донбасса в 2014-м. В 2022-м он решился на полномасштабное вторжение, потому что рассчитывал на безнаказанность. Мы больше не допустим безнаказанности. Российское руководство должно понести индивидуальную ответственность за развязывание агрессивной войны против Украины", – написал Костин.
Он отметил, что Украина вместе с союзниками продолжает работу над созданием специального международного трибунала по преступлению агрессии и механизмов обеспечения компенсации пострадавшим от преступлений РФ.
"Главное впечатление от общения с коллегами из США: так называемой "усталости от Украины" нет. Есть желание поиска новых путей противодействия агрессору. Как на передовой, так и на юридическом фронте", – подытожил Костин.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержали ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.