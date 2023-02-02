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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генпрокурор Костин по итогам общения с коллегами из США: Так называемой "усталости от Украины" нет

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Костин: Российское руководство должно понести индивидуальную ответственность за развязывание агрессивной войны против Украины
Костин: Российское руководство должно понести индивидуальную ответственность за развязывание агрессивной войны против Украины
Фото: Андрій Костін / Facebook

Украина вместе с союзниками продолжает работу над созданием специального трибунала для наказания России за совершенные преступления, сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Об этом он написал в Facebook 2 февраля.

Генпрокурор сообщил, что в последние дни провел много встреч с американскими партнерами.

"Среди прочего, говорили о том, что мир не наказал [президента РФ Владимира] Путина за оккупацию Крыма и Донбасса в 2014-м. В 2022-м он решился на полномасштабное вторжение, потому что рассчитывал на безнаказанность. Мы больше не допустим безнаказанности. Российское руководство должно понести индивидуальную ответственность за развязывание агрессивной войны против Украины",  написал Костин.

Он отметил, что Украина вместе с союзниками продолжает работу над созданием специального международного трибунала по преступлению агрессии и механизмов обеспечения компенсации пострадавшим от преступлений РФ.

"Главное впечатление от общения с коллегами из США: так называемой "усталости от Украины" нет. Есть желание поиска новых путей противодействия агрессору. Как на передовой, так и на юридическом фронте",  подытожил Костин.

https://www.facebook.com/AndriyKostinUa/posts/pfbid0BnYHj8pyopfZ2ZiioFjWh5Wk6sWkQupJJFeKhz6UUM3R59kENBu9oXeaUzXAfUkAl

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержали ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Теги: Владимир Путин, США, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Андрей Костин, Офис генпрокурора
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