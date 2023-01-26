ПАСЕ официально поддержала создание спецтрибунала для руководства России и Беларуси

Документ был единогласно принят в Страсбурге во время зимней сессии ПАСЕ – 100 голосов "за". Резолюция призывает создать специальный международный трибунал и международный механизм компенсации ущерба, нанесенного Украине и ее гражданам Россией. Полный текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.
Ассамблея отмечает, что не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного для судебного преследования и наказания за преступление агрессии, совершенное против Украины.
"Поэтому ассамблея подтверждает свой единодушный призыв к государствам-членам и государствам-наблюдателям Совета Европы создать специальный международный уголовный трибунал по делу о преступлении агрессии против Украины, который должен быть одобрен и поддержан как можно большим числом государств и международных организаций и, в частности, Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций", – говорится в резолюции.
Ассамблея также подчеркивает, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства как России, так и Беларуси. Отмечается, что Беларусь участвовала в агрессии Российской Федерации против Украины, поскольку она позволила Российской Федерации использовать свою территорию для совершения актов агрессии против Украины.
"Российские и белорусские политические и военные лидеры, спланировавшие, подготовившие, инициировавшие или осуществившие эти акты и имевшие возможность контролировать или направлять политические или военные действия государства, должны быть установлены и привлечены к ответственности. Без их решения вести эту агрессивную войну против Украины, вытекающих из нее злодеяний (военные преступления, преступления против человечности и возможный геноцид), а также всех разрушений, смертей и ущерба, возникших в результате войны, не было бы", – говорится в документе.
В резолюции указывается, как именно должен функционировать будущий трибунал. В частности, его юрисдикция будет ограничена преступлением агрессии, совершенной против Украины, и будет распространяться на агрессию, начатую Российской Федерацией в феврале 2014 года. В отношении обвиняемых не должны действовать какие-либо иммунитеты, связанные с высокими должностями во власти, говорится в документе. Трибунал должен находиться в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.
До создания специального трибунала ПАСЕ призывает государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии в тесном сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
Резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН, заявила 12 января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.