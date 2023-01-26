Представители 20 стран собрались в Праге, чтобы обсудить создание спецтрибунала для РФ – Кулеба

"Сегодня Украина собрала представителей 20 государств в Праге на заседание основной группы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В центре внимания – пути обеспечения правосудия", – написал он и поблагодарил главу МИД Чехии Яна Липавского за организацию встречи.

Today, Ukraine gathered representatives of 20 nations in Prague for a meeting of the Core Group on establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Focusing on ways toward delivering justice. I thank @JanLipavsky for hosting this crucial event. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023

Липавский в Twitter отметил, что Чехия всецело поддерживает создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, и справедливость должна восторжествовать", – подчеркнул он.