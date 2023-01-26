Представители 20 стран собрались в Праге, чтобы обсудить создание спецтрибунала для РФ – Кулеба

"Сегодня Украина собрала представителей 20 государств в Праге на заседание основной группы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В центре внимания – пути обеспечения правосудия", – написал он и поблагодарил главу МИД Чехии Яна Липавского за организацию встречи.
Today, Ukraine gathered representatives of 20 nations in Prague for a meeting of the Core Group on establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Focusing on ways toward delivering justice. I thank @JanLipavsky for hosting this crucial event.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2023
Липавский в Twitter отметил, что Чехия всецело поддерживает создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессивную войну, и справедливость должна восторжествовать", – подчеркнул он.
Czechia * fully supports the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Russia must be held accountable for its war of aggression and justice must prevail. #StandWithUkraine * https://t.co/tw1dNAsgo0— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 26, 2023
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
Резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН, заявила 12 января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
26 января соответствующую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.