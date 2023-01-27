ГОРДОН
 
 
МИР

Международный трибунал по России может появиться к лету – заместитель госсекретаря США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Идет работа по созданию суда и сбору доказательств Нуланд
Идет работа по созданию суда и сбору доказательств – Нуланд
Фото: ЕРА

Международный трибунал для наказания России за совершенные в Украине преступления может быть создан в ближайшие полгода. Об этом заместитель Государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила на слушаниях в комитете по вопросам международных отношений Сената США 26 января, пишет "Голос Америки".

По ее словам, в настоящее время США и члены G7 "упорно работают" над созданием такого механизма.

"Мы работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы закончили к годовщине [вторжения РФ в Украину], примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. К лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", – сказала Нуланд, отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Бена Кардина.

Кардин отметил, что накануне Дня памяти жертв Холокоста (отмечается 27 января) международному сообществу важно понимать, что  будет создан механизм, подобный Нюрнбергскому процессу, который осудил нацистских преступников после Второй мировой войны.

Нуланд ответила, что такая работа ведется – и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств. Во время визита в Киев в сентябре 2022 года она вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном встречались в Ирпене с неправительственными организациями, которые собирают доказательства и документируют их для передачи в суды. Часть этих организаций работает при поддержке организации по международной помощи США (USAID), отметила Нуланд.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержали ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент России Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН, заявила 12 января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

26 января соответствующую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Теги: США, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, Сенат США, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
Свитолина восхитила сеть новым образом
Свитолина восхитила сеть новым образом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
  Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео
Галина ГРИШИНА
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Унылое оно". Гордон показал карикатуру на Путина
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
"Какой же это стыд". Уроженцы Одессы Барац и Хаит в новом фильме, "гуляя по центру Москвы, обсуждают проблемы вкручивания лампочки"
Галина ГРИШИНА
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
"Здесь горячо, но он непокоренный, как и вся Украина". Вакарчук обратился к украинцам из Бахмута. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (59745)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (56844)
3
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (52859)
4
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (40252)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (27991)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (21919)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (18886)
8
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото (16490)
 
 
 
 