Международный трибунал по России может появиться к лету – заместитель госсекретаря США

По ее словам, в настоящее время США и члены G7 "упорно работают" над созданием такого механизма.
"Мы работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы закончили к годовщине [вторжения РФ в Украину], примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. К лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", – сказала Нуланд, отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Бена Кардина.
Кардин отметил, что накануне Дня памяти жертв Холокоста (отмечается 27 января) международному сообществу важно понимать, что будет создан механизм, подобный Нюрнбергскому процессу, который осудил нацистских преступников после Второй мировой войны.
Нуланд ответила, что такая работа ведется – и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств. Во время визита в Киев в сентябре 2022 года она вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном встречались в Ирпене с неправительственными организациями, которые собирают доказательства и документируют их для передачи в суды. Часть этих организаций работает при поддержке организации по международной помощи США (USAID), отметила Нуланд.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержали ряд европейских и международных институций, в том числе Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент России Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
Резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине рассмотрит Генеральная Ассамблея ООН, заявила 12 января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
26 января соответствующую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.