Международный трибунал по России может появиться к лету – заместитель госсекретаря США

По ее словам, в настоящее время США и члены G7 "упорно работают" над созданием такого механизма.

"Мы работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы закончили к годовщине [вторжения РФ в Украину], примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. К лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", – сказала Нуланд, отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Бена Кардина.

Кардин отметил, что накануне Дня памяти жертв Холокоста (отмечается 27 января) международному сообществу важно понимать, что будет создан механизм, подобный Нюрнбергскому процессу, который осудил нацистских преступников после Второй мировой войны.

Нуланд ответила, что такая работа ведется – и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств. Во время визита в Киев в сентябре 2022 года она вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном встречались в Ирпене с неправительственными организациями, которые собирают доказательства и документируют их для передачи в суды. Часть этих организаций работает при поддержке организации по международной помощи США (USAID), отметила Нуланд.