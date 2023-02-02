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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пойдет в наступление на Украину с двух-трех направлений – премьер Польши

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Моравецкий рассказал о планах Путина
Моравецкий рассказал о планах Путина
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин вместе с руководителем военной группировки РФ в Украине Валерием Герасимовым планирует снова пойти в атаку на Украину с нескольких направлений, чтобы окружить Киев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild, опубликованном 1 февраля.

"Я думаю, что украинцы не могут исключить атаки с северной границы Украины с Беларусью для окружения Киева с запада", – сказал он.

Моравецкий отметил, что из-за мягкой зимы грунт сейчас не подходит для передвижения танков и артиллерии. Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет грязь и болото, и тогда пойти в наступление, считает он.

"По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только переполнен ненавистью к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается и снова нападет на Киев", – сказал польский премьер.

Моравецкий отметил, что Россия мобилизовала от 200 тыс. до 250 тыс. новых солдат, а также обладает довольно большими военными ресурсами.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, армия РФ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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