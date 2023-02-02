Россия пойдет в наступление на Украину с двух-трех направлений – премьер Польши

"Я думаю, что украинцы не могут исключить атаки с северной границы Украины с Беларусью для окружения Киева с запада", – сказал он.

Моравецкий отметил, что из-за мягкой зимы грунт сейчас не подходит для передвижения танков и артиллерии. Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет грязь и болото, и тогда пойти в наступление, считает он.

"По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только переполнен ненавистью к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается и снова нападет на Киев", – сказал польский премьер.

Моравецкий отметил, что Россия мобилизовала от 200 тыс. до 250 тыс. новых солдат, а также обладает довольно большими военными ресурсами.