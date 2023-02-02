Россия пойдет в наступление на Украину с двух-трех направлений – премьер Польши

"Я думаю, что украинцы не могут исключить атаки с северной границы Украины с Беларусью для окружения Киева с запада", – сказал он.
Моравецкий отметил, что из-за мягкой зимы грунт сейчас не подходит для передвижения танков и артиллерии. Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет грязь и болото, и тогда пойти в наступление, считает он.
"По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только переполнен ненавистью к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается и снова нападет на Киев", – сказал польский премьер.
Моравецкий отметил, что Россия мобилизовала от 200 тыс. до 250 тыс. новых солдат, а также обладает довольно большими военными ресурсами.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.